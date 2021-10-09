عبدالله حمد: التأهل إلى «المونديال» هدف لا تنازل عنه

دبي (الاتحاد)



أكد عبدالله حمد لاعب منتخبنا الوطني الأول، أن كل نجوم «الأبيض» يركزون على المباراة المقبلة أمام العراق، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات «مونديال 2022»، ويحرصون على التحضير لها بالشكل المطلوب، بعد أن تجاوزوا آثار الخسارة في المواجهة السابقة مع إيران، مؤكداً أن الجميع على «قلب رجل واحد»، وعازمون على تغيير الصورة التي ظهروا بها في اللقاء الماضي.

وتحدث عبدالله حمد عن التحضيرات الخاصة بمواجهة العراق، مشيراً إلى أن الجهاز الفني تحدث إليهم وطالبهم بنسيان ما حدث، وعدم التوقف في محطة الخسارة؛ لأن هذا الأمر لا يفيد، ولن يخدم مسيرة المنتخب، مضيفاً أن كل زملائه في المنتخب يدركون أهمية المرحلة المقبلة.

ووعد لاعب الوسط ببذل كل الجهد، من أجل التعويض في مباراة يوم 12 أكتوبر، مشدداً على ضرورة العودة إلى سكة الانتصارات، وحصد النقاط للحاق بالمنتخبات في مقدمة الترتيب، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن التأهل إلى «المونديال» هدف لا تنازل عنه.

وقال: «المباراة المقبلة أمام العراق لن تكون سهلة بأي حال، طموحنا هو تحقيق الفوز للعودة إلى الواجهة مجدداً، لكن في نفس الوقت منافسنا يملك ذات الدوافع ويسعى لتحسين مركزه في المجموعة، علينا الاجتهاد واللعب بقوة، وأتمنى أن نوفق في تحقيق النتيجة المطلوبة».