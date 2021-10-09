الأهلي يحدد 25 و26 نوفمبر لانتخاب المجلس الجديد





القاهرة (الاتحاد)

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه ظهر اليوم، عن انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة، على أن يتم إخطار الجهة الإدارية غدًا الأحد الموافق 10 أكتوبر بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتم يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري الإعلان بالجريدة الرسمية والموقع الرسمي للنادي عن فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات، ويتم استقبال أوراق المترشحين يوم 16 أكتوبر ولمدة أسبوع، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.