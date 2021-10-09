النصر يحلق بصدارة «الأولى» في ختام تمهيدي كأس الطائرة





معتصم عبدالله (دبي)

اختتم أمس الدور التمهيدي لكأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، «باكورة» مسابقات الموسم الجديد للاتحاد لموسم 2021- 2022، بفوز النصر على الجزيرة 3-0، فيما فاز شباب الأهلي على حتا 3-0 في المجموعة الأولى، وتفوق الوصل على عجمان 3-1، والعين على بني ياس 3-2 في المجموعة الثانية.

وفرض «العميد» أفضليته في المواجهة أمام منافسه الجزيرة، بعدما حلق بالفوز الثالث على التوالي بالفوز بثلاثة أشواط دون رد، بعد تفوقه في الجولتين الأولى والثانية أمام حتا وشباب الأهلي 3-1، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى.

وحل شباب الأهلي «حامل اللقب» ثانياً بتفوقه على حتا 3-0، وهو الفوز الثاني للفرسان في الدور التمهيدي بعد الأول في الجولة الأولى على الجزيرة 3-0 قبل الخسارة في الثانية أمام النصر 1-3، في المقابل خسر «الإعصار» مباراته الثانية على التوالي بعد الأولى أمام النصر 1-3، مقابل فوز وحيد على الجزيرة 3-0. وتشهد مواجهات نصف النهائي، الجمعة المقبل، لقاء النصر متصدر المجموعة الأولى بمنافسه العين وصيف المجموعة الثانية، فيما ضرب شباب الأهلي موعداً مع الوصل ضمن الدور ذاته.

ووزعت الفرق المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، على مجموعتين في الدور التمهيدي تضم كل مجموعة 4 أندية، ويلعب كل فريق ثلاث مباريات في الطريق نحو الأدوار الإقصائية «الترضية، قبل النهائي، والنهائي».

ويلتقي رابع المجموعة الأولى بنظيره رابع المجموعة الثانية في أولى مباريات دور الترضية في 15 أكتوبر المقبل، على أن يلتقي الثالث في كل مجموعة ضمن الدور ذاته، ويلعب أول المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية أمام ثاني المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي، وصولاً إلى مباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع ومباراة النهائي المقررتين يوم الجمعة 22 أكتوبر المقبل.