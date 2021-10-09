جاسلي يهزم هاميلتون وفيرستابن في «التجربة التركية الثالثة»

برلين (د ب أ)

حقق الفرنسي بيير جاسلي سائق فريق ألفا توري أفضل زمن اليوم السبت في التجربة الحرة الثالثة لسباق الجائزة الكبرى التركي المقرر غداً الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بينما احتل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس مركزاً متأخراً.

وحقق جاسلي أفضل زمن للفة على مضمار إسطنبول البالغ طوله 5338 متراً، مسجلاً دقيقة واحدة و447ر30 ثانية. وتفوق جاسلي على الهولندي ماكس فيرستابن والمكسيكي سيرخيو بيريز سائقي ريد بول، في التجربة التي بدأت في ظل هطول أمطار، لكن أحوال الطقس تحسنت بمرور الوقت.

أما هاميلتون، الذي حقق أفضل زمن في كل من التجربتين الحرتين الأولى والثانية أمس الجمعة، فقد احتل المركز الثامن عشر بفارق أكثر من ثلاث ثوان خلف جاسلي، لكنه لم يقطع سوى لفات قليلة.

ويوجه هاميلتون تركيزه بشكل كبير إلى التجارب الرسمية التأهيلية المقررة في وقت لاحق اليوم.

ويتطلع هاميلتون إلى اعتلاء الصدارة في التجارب الرسمية لتخفيف العبء الذي سيتحمله بسبب معاقبته بالتراجع عشرة مراكز عند الانطلاق في سباق الغد، وذلك بسبب استخدام مكون جديد في محركه، متجاوزاً بذلك عدد مرات تغيير المحرك المسموح بها خلال الموسم، حيث سبق له تغيير المحرك ثلاث مرات في الموسم الحالي.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق نقطتين أمام فيرستابن الذي يمكنه استعادة الصدارة في ظل العقوبة التي يواجهها هاميلتون.

كان فيرستابن والفرنسي تشارلز لوكلير سائق فيراري من بين السائقين الذين تعرضت سياراتهم للانزلاق على أرضية المضمار بسبب الأمطار، وقد رفعت الرايات الحمراء لوقت قصير خلال التجربة بعد أن خرج البريطاني جورج راسل سائق ويليامز عن حدود المضمار في المنعطف الثاني.