فرانكفورت يستعد لحشد 35 ألف مشجع أمام أولمبياكوس

فرانكفورت (د ب أ)

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم السبت، أنه يمكنه استقبال 35 ألف مشجع خلال مباراته المقررة أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وذكر النادي أن السلطات الصحية المحلية وافقت على حضور هذا العدد من المشجعين، الذي يتضمن 5% أو 1750 مشجعاً يمكن حضورهم فقط بتقديم ما يثبت سلبية نتيجة فحص «بي. سي. آر» قبل أقل من 48 ساعة للتأكد من خلوهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

أما باقي المشجعين، فيجب عليهم تقديم ما يثبت تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو ما يثبت تعافيهم من العدوى، من أجل حضور المباراة المقررة في 21 أكتوبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى السماح بحضور 25 ألف مشجع فقط في مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام فناربخشه التركي في افتتاح منافسات دور المجموعات في سبتمبر الماضي.