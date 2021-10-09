فليك يتمسك بـ «المتعثر»

هامبورج (د ب أ)

شد المدير الفني للمنتخب الألماني هانسي فليك، من أزر مهاجم «المانشافت» تيمو فيرنر، بعد الظهور غير الموفق له في مباراة رومانيا، التي أقيمت في ألمانيا أمس الجمعة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل.

وقال فليك في استاد هامبورج، عن فيرنر مساء أمس: هو مهاجم يستطيع إحراز أهداف ويعرف كيفية القيام بذلك؟، وسيحصل لدينا على المشاركات التي يحتاج إليها، وسيحظى بالدعم وهذا بالضبط هو أهم شيء بالنسبة لأي مهاجم.

وأشار فليك إلى شعور بأن قلب الهجوم فيرنر كان يتواجد بشكل أكثر من اللازم على نفس الخط مع طرفي الهجوم، ليروي ساني وسيرجي جنابري، الأمر الذي كان يحدث انعداماً في الفرص عندما ترتد الكرة إلى الخلف قليلاً، وعلينا أن نتدرب بشكل أفضل على هذه المسارات والآليات.

يشار إلى أن فيرنر، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، كان سجل أهدافاً في أول ثلاث مباريات خاضها المنتخب الألماني تحت قيادة فليك، لكنه خرج خالي الوفاض لأول مرة في المباراة الرابعة أمس أمام المنتخب الروماني، والتي انتهت بفوز ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

كان فليك أعرب خلال الأيام الماضية عن دعمه بشكل متكرر لفيرنر خلال التدريبات، ومن المتوقع أن يواصل الاعتماد عليه في مباراة مقدونيا الشمالية المقررة في سكوبي بعد غد الاثنين. كان حكم مباراة أمس احتسب في الدقيقة الخامسة ركلة جزاء لصالح المنتخب الألماني، بعدما قام أندري بوركا، مدافع المنتخب الروماني بعرقلة فيرنر داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم ألغى ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، والتي أثبتت أن فيرنر سقط بمفرده من دون أي تدخل من مدافع المنتخب الروماني.