«داحس 18» بطل الشباب في «الشراعية 22 قدماً»





دبي (الاتحاد)

حقق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، «باكورة» فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد في دبي 2021-2022، نجاحاً فنياً كبيراً بمشاركة 35 قارباً على متنها ما يزيد على 150 مشاركاً، من فئتي الناشئين والشباب.

وأقيم الحدث الكبير وسط التزام المشاركين، بعد نجاح اللجنة المنظمة في اختيار المسار المناسب للسباق، الذي امتد لمسافة تزيد عن 5 أميال بحرية، وانطلق مع رفع العلم الأخضر قبالة جزيرة نخلة جميرا نحو خط النهاية أمام مراسي (بي اند او) في جميرا الرابعة ووسط متابعة رواد شواطئ أم سقيم وجميرا.

وخطف القارب «داحس 18» لمالكه النوخذة عبد الرحمن عبد الله الأضواء في السباق الافتتاحي لموسم البحر، بعدما سبق جميع القوارب إلى خط النهاية محتفلاً بالعلم الشطرنجي، بعدما أحسن اختيار المسار المناسب الذي أوصله إلى هدفه منتزعاً الصدارة من أقرب ملاحقيه.

وحل القارب «زلزال 87» لمالكه النوخذة عيسى سلطان المرزوقي ثانياً ومتقدما بفارق زمني ضئيل عن صاحب المركز الثالث القارب «مفارج 131» لمالكه د. مبارك حمد العامري وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح المرزوقي.

وفي منافسات فئة الناشئين كان التفوق من نصيب حامل لقب هذه الفئة في الموسم الماضي، القارب «طوفان 21» لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري فيما حل القارب «مرعب 114» لمالكه النوخذة زايد صالح الحمادي ثانياً وجاء ثالثاً القارب «سراب 24» لمالكه محمد عبدالعزيز الحمادي وبقيادة ابنه النوخذة عبد الرحمن.

وعقب نهاية منافسات السباق ووسط فرحة النواخذة والبحارة قام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير إدارة تطوير الشئون الرياضية مشرف عام السباق بتقديم الكؤوس لنواخذة القوارب الفائزة في الفئتين الشباب والناشئين.

وأشاد محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالبداية الجميلة والرائعة لفعاليات الموسم الرياضي البحري، مهنئاً جميع المشاركين في سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً بسلامة الوصول وإكمال السباق، وأثنى على التعاون الكبير بين اللجنة المنظمة والمشاركين من جهة وبين اللجنة المنظمة وشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تسهم دوماً في إنجاح الفعاليات.