«الأبيض الأولمبي» يخيب التوقعات في «غرب آسيا»!



معتصم عبدالله (دبي)



أنهى منتخبنا الوطني الأولمبي مشاركة متواضعة، في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، بوداعه المبكر من الدور الأول، بعدما حل ثالثاً في ترتيب المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات العراق وفلسطين ولبنان، برصيد 3 نقاط، حصيلة انتصار وحيد على لبنان 3-0، مقابل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2، وفلسطين 0-1.

وتأهلت منتخبات السعودية والعراق والأردن وسوريا إلى الدور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية، والذي يقام غداً «الأحد»، حيث يلتقي المنتخبان الأردني والسوري على استاد الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر، والسعودية والعراق على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، على أن يلعب الفائزان النهائي المقرر الثلاثاء المقبل بالدمام.

وجاء الظهور الأول لـ «الأبيض الأولمبي» في أول استحقاق رسمي تحت قيادة الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب، والذي دشن مهامه «رسمياً» مع المنتخب منتصف أبريل الماضي، من دون التوقعات وخلافاً للنتائج الإيجابية خلال المباريات الودية التي خاضها المنتخب خلال الأشهر الستة الماضية.

وبدا من اللافت خسارة الأولمبي أمام العراق 0-2 في الجولة الثانية للدور الأول لبطولة غرب آسيا، بعد شهر فقط من تفوقه أمام ذات المنافس في مباراتين وديتين على التوالي 4-1 و2-1 في معسكر الفجيرة التحضيري، والذي سبق المشاركة في بطولة غرب آسيا.

وخاض «الأبيض الأولمبي» تحت إشراف جهازه الفني الحالي بقيادة الإسباني دينس سيلفا 5 تجارب ودية دولية سبقت مشاركته في غرب آسيا، استهلها بفوزين على التوالي أمام مضيفه البحرين 3-2 و2-1 في المنامة، قبل خسارته في الودية الوحيدة أمام البرازيل في معسكر صربيا 2-5، قبل خوضه وديتين على التوالي أمام العراق 4-1 و2-1 في معسكر الفجيرة.

ويتأهب «الأبيض الأولمبي» لتدشين مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان عام 2022، وتستضيف الإمارات من 23 إلى 31 أكتوبر الحالي، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبات الإمارات، عُمان والهند وقيرغيزستان، في إطار المنافسة ضمن المقاعد الـ 15 المؤهلة إلى النهائيات والانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.



مباريات المنتخب آخر 6 أشهر



الإمارات - البحرين 3-2

الإمارات - البحرين 2-1

الإمارات - البرازيل 2- 5

الإمارات - العراق 4-1

الإمارات - العراق 2-1

الإمارات - لبنان 3-0

الإمارات - العراق 0- 2

الإمارات - فلسطين 0-1