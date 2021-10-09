«سليماني 38» أفضل هداف للجزائر

باريس (أ ف ب)

انفرد إسلام سليماني بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر لكرة القدم، بعد تسجيله ثنائية في مرمى النيجر في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 6-1 ضمن تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2022».

وكان مهاجم ليون الفرنسي «33 عاماً» عادل الرقم القياسي المسجل باسم عبد الحفيظ تاسفاوت الذي دافع عن ألوان منتخب «محاربو الصحراء» بين عامي 1990 و2002، في الثاني من سبتمبر الماضي خلال فوز فريقه الكاسح على جيبوتي 8-1 في التصفيات ذاتها، عندما سجل رباعية، وبات رصيده حالياً 38 هدفاً في 77 مباراة، ويملك تاسفاوت 36 هدفاً، ويأتي رابح ماجر في المركز الثالث مع 28 هدفاً.

وقال إسلام بعد إنجازه: «إنه بمثابة الحلم بالنسبة إلي أن أكون أفضل هداف في تاريخ المنتخب، وعندما أنظر إلى مسيرتي وشبابي أنه حلم بالفعل، أنا فخور جداً، من أجل والدي وعائلتي، يتعين على كل شخص أن يؤمن بأحلامه من أجل تحقيقها».

وختم: «أن أكون أفضل هداف لدولة كبيرة مثل الجزائر يشعرني بفخر كبير، أريد توجيه التهنئة إلى اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني على تحقيق هذا الإنجاز».