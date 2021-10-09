بنزيمة يحلم بالكرة الذهبية منذ الصغر



مدريد (أ ف ب)

أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا كريم بنزيمة، أنه يحلم بإحراز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم «منذ صغره».

جاء كلام بنزيمة في مقابلة أجرتها معه صحيفة «آس» الإسبانية، وذلك غداة إعلان مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية المتخصصة في كرة القدم عن أسماء 30 لاعباً مرشحاً لنيل هذه الجائزة المرموقة، وقال: «منذ صغري، أحلم بإحراز الكرة الذهبية، إنه حلم جميع لاعبي كرة القدم».

وأضاف: «بالطبع، سأبذل قصارى جهدي، وسأعمل بشكل كبير من أجل كسب هذه الجائزة في أحد الأيام، وتحقيق الحلم الذي راودني طويلاً عندما كنت طفلاً».

ويتصدر بنزيمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم مع 9 أهداف في 8 مباريات، وهو يتأهب لقيادة هجوم منتخب بلاده فرنسا في المباراة ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وتابع: «الشيء الأهم بالنسبة إلى، أن يستفيد الأشخاص من حولي من كرة القدم التي أقدمها، وأن يشعروا بأني سعيد وفخور بما أقوم به».

وأشار إلى أن «ثمة العديد من المهاجمين الذين تخطوا الثلاثين من أعمارهم ولا يزالون يتمتعون بالفعالية أمام المرمى»، مشيراً إلى أن كرة القدم الحديثة تسمح بذلك.