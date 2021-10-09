إصابة رابيو بـ«كوفيد-19»



ميلانو (أ ف ب)

جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له لاعب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم أدريان رابيو للكشف عن فيروس كورونا إيجابية، وسيغيب بالتالي عن المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا المقررة غداً «الأحد» في ميلانو، كما أعلن الاتحاد الفرنسي، وقال البيان الصادر عن الاتحاد «لن يكون اللاعب ضمن عداد البعثة المتوجهة إلى ميلانو، ولا يمكن اختيار لاعب بديل له».

وكان رابيو خضع برفقة جميع لاعبي المنتخب الفرنسي إلى فحص طبي، وظهرت النتائج قبل التوجه إلى ميلانو، في حين جاءت نتائج جميع اللاعبين الآخرين سلبية.

وكان رابيو لاعب يوفنتوس الإيطالي خاض المباراة ضد بلجيكا في نصف النهائي، والتي انتهت بفوز فريقه 3-2.

وأغلب الظن بأن أوريليان تشواميني الذي نزل احتياطياً بدلاً من رابيو ضد بليجكا أواخر المباراة سيشارك أساسياً ضد إسبانيا.