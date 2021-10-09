تين كات «غاضب» من «الصافرة»!



فيصل النقبي (خورفكان)



تلقى الوحدة الخسارة الأولى هذا الموسم تحت قيادة الهولندي تين كات، عندما سقط أمام خورفكان 2-3، في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، بعدما حافظ «العنابي» على سجله خالياً في الجولات الست بـ «دوري أدنوك للمحترفين».

وتعود آخر «كبوة» لـ «أصحاب السعادة»، إلى «الجولة 23» لدوري الموسم الماضي أمام اتحاد كلباء، بهدف أحمد عامر باستاد آل نهيان.

ويواجه تين كات ظروفاً صعبة قبل المهمة الآسيوية، عندما يلاقي النصر السعودي يوم 16 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض، ضمن دوري الثمانية لدوري الأبطال، وغاب عن الوحدة في لقاء «النسور» عدد من الدوليين، كما تعرض المدافع فارس جمعة للطرد، مما يحرم الفريق من جهوده في لقاء الإياب في نهاية الشهر الحالي.

وصب تين كات غضبه على طاقم التحكيم، مبدياً دهشته من القرارات الظالمة، مؤكداً أن مباراة الإياب أمام خورفكان ستكون بحسابات مختلفة ويدخلها الفريق للثأر من الخسارة والتأهل إلى الدور الثاني، مشيراً إلى أن «العنابي» يجب أن يفوز إياباً لإثبات أفضليته.