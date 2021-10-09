«الزعيم» يجرب 17 لاعباً في «الأشواط الثلاثة»



معتز الشامي (دبي)

خرج العين بمكاسب عدة من التجربة التي خاضها أمام العروبة، وخسرها بهدف سجله أحمد موسى في الدقيقة 82، على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، خلال معسكره في دبي، ضمن استعدادات الفريقين لذهاب كأس رابطة المحترفين، يوم 15 أكتوبر الجاري، حيث يستضيف «الزعيم» فريق الإمارات، على استاد هزاع بن زايد، بينما يحل العروبة ضيفاً على اتحاد كلباء.

واستغل الجهاز الفني بقيادة ريبروف التجربة، للوقوف على قدرات «البدلاء» الذين سيتم الدفع بالبعض منهم خلال الموسم، بجانب زيادة انسجام باقي العناصر، في ظل غياب الدوليين للمشاركة مع المنتخب الوطني أو الأجانب الذين غادروا للعب مع منتخباتهم.

ودفع ريبروف بـ 17 لاعباً، وخاض المباراة على 3 أشواط، لتجربة أكبر عدد من اللاعبين في جميع المراكز، بما حقق فوائد فنية يبني عليها الجهاز الفني لـ «البنفسج» في المباريات والمنافسات.

من جانبه، أكد أحمد الشامسي مدير فريق العين، أن العين حقق المكاسب الفنية المرجوة من «الودية».

وأشار إلى أن الجهاز الفني حرص على اختبار 17 لاعباً، هم محمد بوسندة، سلطان المنذري، محمد أحمد، رفائيل بيررا، محمد شاكر، سعيد أحمد، أحمد جمال، علي البلوشي، محمد جمال، جمال معروف، سلطان الشامسي، كرستيان جوانكا، جوناتاس دي سانتوس، إيريك، علي عيد، محمد خلفان وحمد الحساني، بينما فضل إراحة عدد من الأساسيين مثل الحارس خالد عيسى ولاعب الوسط يحيى نادر.

وقال «لا توجد لدينا إصابات في العيادة، خصوصاً بعد أن انخرط لاعب الوسط أحمد برمان في البرامج التأهيلية، تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أكمل برنامجه العلاجي للإصابة في «العضلة الضامة»، وتعرض البرازيلي رفائيل بيررا لـ «كدمة خفيفة» في المباراة الودية، وخضع للفحوص للتأكد من وضعه، ونأمل أن تكون إصابته خفيفة».

وعن برنامج الفريق لمباراته الأولى في كأس رابطة المحترفين، قال: قرر ريبروف منح لاعبي الفريق راحة اليوم «السبت»، على أن يستأنف المران غداً «الأحد»، استعداداً لمواجهة الذهاب أمام «صقور الإمارات».