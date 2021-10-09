صالح وعيسى أبطال المراحل السنية للدراجات



الشارقة (الاتحاد)



نظم اتحاد الدراجات الهوائية سباقين لفئتي الناشئين والأشبال، ضمن برنامج مسابقات المراحل السنية لهذا الموسم، حيث جرى السباق الأول في مسار الحديرات بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، ضم 58 مشاركاً منهم 30 دراجاً في سباق فئة الناشئين لمسافة 32 كم، وأسفرت نتائجه على فوز صالح فهد صالح «الشارقة» بالمركز الأول، والثاني طلال أحمد البلوشي «النصر»، وحل حمدان الكتبي «الحمرية» ثالثاً.

وفي فئة الأشبال التي ضمت 28 دراجاً، والتي جرت لمسافة 15 كم، حل الدراج سلمان منصوري من نادي الشارقة في المركز الأول، ومحمد الهاشمي من نادي أبوظبي وصيفاً، ومطر الكتبي من نادي أبوظبي في المركز الثالث.

وقام بتكريم الأوائل محمد سند القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وشاركه عدد من مسؤولي نادي أبوظبي للدراجات ومسؤولي الأندية التي شاركت في السباق، وهي الشارقة أبوظبي النصر والحمرية.

أما السباق الثاني الذي نظمه الاتحاد بإمارة رأس الخيمة بالتعاون مع نادي التعاون لفئتي الناشئين والأشبال، أسفر عن تصدر الدراج عمر عيسى من نادي التعاون سباق فئة الناشئين، وزميله سعيد المنصوري، في المركز الثاني، ثم محمد الريسي من النادي العربي ثالثاً، وفي سباق فئة الأشبال حل عبدالرحمن الجاروف من النادي العربي، في المركز الأول، وتبعه محمد رمضان من نادي التعاون، وراشد العلي من النادي العربي.

وشارك في تتويج أبطال سباق رأس الخيمة عبدالله الشحي رئيس مجلس إدارة نادي التعاون ونايف جكه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وممثلو الأندية التي شاركت في السباق، وهي التعاون والعربي والرمس والجزيرة الحمراء.