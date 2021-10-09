اتحاد الكرة يسمح بحضور الجماهير من سن 12 عاماً إلى المدرجات



دبي (الاتحاد)



أجرى اتحاد كرة القدم، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحديثاً على آلية دخول الجماهير إلى مدرجات الملاعب، بحيث سيتم السماح للفئة العمرية من 12 عاماً وما فوق بالدخول والتواجد في المدرجات، وفق ذات الإجراءات والضوابط المعمول بها، وهي إظهار الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 أشهر من حصوله على الجرعة الثانية عبر تطبيق الحصن، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية «PCR» لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

الجدير بالذكر أن النسبة المخصصة للحضور الجماهيري هي 80% من السعة المتاحة في كُل استاد، وذلك في مختلف المسابقات والبطولات المحلية، وهي مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية بالتنسيق مع الرابطة بخصوصها، بطولة كأس رئيس الدولة، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، مسابقات كرة الصالات، مباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات الزائرة، مسابقات السيدات ومسابقات الكرة الشاطئية.