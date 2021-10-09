سقوط بطلة «المفاجأة المدوية»!



أنديان ويلز (أ ف ب)

خرجت البريطانية إيما رادوكانو من دورة انديان ويلز الأميركية في التنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارتها أمام البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 2-6 و4-6، وذلك في أول مباراة لها منذ أن حققت مفاجأة مدوية بإحرازها لقب بطولة الولايات المفتوحة ضمن البطولات الأربع الكبرى ضمن «الجراند سلام» قبل 27 يوماً.

ففي 11 سبتمبر الماضي، فاجأت رادوكانو العالم بأجمعه عندما أصبحت أول لاعبة متأهلة عن التصفيات تحرز اللقب في فلاشينج ميدوز، إثر تغلبها على الكندية ليلى فرنانديس 6-4 و6-3 محرزة باكورة ألقابها الكبرى من دون أن تخسر أي مجموعة طوال البطولة.

لكن رادوكانو بدت بعيدة عن مستواها وأعربت عن خيبتها من أدائها بقولها «لا شك بأني أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة، لم أضع أي ضغوطات على نفسي لأنني أفتقد الخبرة، أنا في الثامنة عشرة من عمري، ويتعين علي أن أتعلم من هذا الدرس، وأن أتكيف مع التجارب التي أعيشها».

وأضافت: «ألياكساندرا منافسة تملك الخبرة، لعبت بطريقة أفضل مني وتستحق الفوز».

أما الفائزة فأعربت عن سعادتها بقولها: «أنا استمتع باللعب هنا، إيما توجت للتو ببطولة فلاشينج ميدوز، أما أنا فخرجت فيها من الدور الأول، وبالتالي كان الأمر مختلفاً قليلاً».

وحسمت البيلاروسية المجموعة الأولى بسهولة نسبياً وأنهتها بكرة ساقطة، بعد أن فشلت الرومانية في استغلال صعودها إلى الشبكة.

وفي الشوط الثاني ردت رادوكانو التحية من خلال أداء أكثر قتالية وتقدمت 4-1، لكن ساسنوفيتش فازت بخمسة أشواط توالياً لتفوز بالمباراة.

وتلتقي ساسنوفيتش في الدور الثالث مع الروماني سيمونا هاليب المصنفة 11 عالمياً والأولى عالمياً سابقاً التي تغلبت على الأوكرانية مارتا كسوتيوك 7-6 و07-1.

وفي أبرز المباريات الأخرى، فازت البولندية إيجا شفونتيك المصنفة ثانية وبطلة رولان جاروس عام 2020 على الكرواتية بترا مارتيتش 6-1 و6-3.

يذكر أن منافسات السيدات، تشهد غياب المصنفة أولى عالمياً الأسترالية أشلي بارتي، والثانية البيلاروسية أرينا سابالينك