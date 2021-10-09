«مراحل الصقور» يزور «معرض إكسبو»



رأس الخيمة (الاتحاد)



زار وفد المراحل السنية بنادي الإمارات معرض «إكسبو 2021»، في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية وتحقيق النادي لمسؤوليته المجتمعية، في دعم الجهود المبذولة لتحقيق معرض أكسبو لأهدافه المنوطة به.

وقام الوفد بالاطلاع على تفاصيل الأجنحة المشاركة، خاصة جناح الاستدامة الذي يُبرز عجائب الطبيعة والعلاقة البشرية بالطبيعة، ومدى الترابط المعقد بينهما، ويُبين أن معاناة أي منها تعني معاناة الآخر، ويهدف لاستخلاص الحلول وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وعبر وفد النادي عن إعجابهم بمدى جودة العمل والإتقان الباهر الذي برز في إكسبو 2020 وجناح الاستدامة، والذي يلهم زائره صنع مستقبل أفضل وأكثر استدامة، ويجسّد التزام الإمارات وإكسبو 2020 بمفهوم الاستدامة.