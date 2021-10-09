«أم الألعاب» ترفع كفاءة «أطقم التحكيم»



دبي (الاتحاد)



نظم اتحاد ألعاب القوى محاضرات افتراضية عبر الاتصال المرئي، في إطار الجهود الحثيثة والكبيرة من مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر، لتعزيز جاهزية الأطقم التحكيمية، ورفع مستوى الكفاءة والإعداد، تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد للعبة، حيث عقدت الورشة الأولى عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، وقدمها الدكتور رجاء عبدالرزاق الكعبي، عضو لجنة الحكام، وتطرقت إلى مسابقات الميدان والمضمار، بالإضافة إلى القوانين والمستجدات في تحكيم «أم الألعاب».

وقاد المحاضر الدولي والخبير البحريني علي ياسين المحاضرة التنشيطية الثانية عن طريق «زووم»، وتضمنت مسابقات الميدان والمضمار والمشي، بالإضافة إلى البطولات التي تقام داخل الصالات والسباقات على الطريق واختراق الضاحية.

وسبقت المحاضرات الافتراضية والدورات التنشيطية للأطقم التحكيمية، اجتماعاً عقده علي خميس البدواوي، رئيس لجنة الحكام مع أعضاء اللجنة، حيث بحث معهم التحضيرات الخاصة بالإعداد والتجهيزات المرتبطة بانطلاق الموسم الجديد، وحثهم على الاستفادة من الجهود التي يضطلع بها المجلس في توفير جميع المعطيات التي تساعدهم على أداء رسالتهم التحكيمية على الوجه المشرف والمطلوب، خاصة إن المحاضرين المشاركين في تجهيزهم يتميزون بخبرات ميدانية وتحكيمية كبيرة.

وشدد البدواوي على الدور الذي يضطلع به الاتحاد، في وضع جميع الترتيبات التي تمهد لعكس الصورة المشرفة عن «أم الألعاب»، خلال الفترة القادمة، وبلوغ الأهداف المرجوة من الاستراتيجية المحددة، لتأكيد الحضور المتميز للعبة على جميع المستويات، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مراكز متخصصة لتأهيل وصقل حكام ألعاب القوى، وفق أفضل الممارسات التي تقودهم إلى الأداء التحكيمي الجيد.