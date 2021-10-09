«06 مول» تستقطب «أذكياء الشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



تصدر الأستاذ الدولي الكبير اليوم الأول لبطولة «06 مول» المفتوحة للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع إدارة مول 06 بالشارقة، بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من 20 دولة، ومن جميع المستويات والأعمار، من بينهم 6 لاعبين يحملون لقب أستاذ دولي كبير.

وجاءت صدارة لورداشيسكو بواقع خمسة انتصارات، ومن دون أي هزيمة، ويتساوى معه بنفس الرصيد من النقاط الأستاذ الدولي الكبير اليوناني استراتيوس جريفاس الذي يحتل المركز الثاني، ويليه الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف «4.5 نقطة»، والمغربي علي الصبار بنفس الرصيد أيضاً.

ويتساوى في رصيد 4 نقاط 13 لاعباً، يتقدمهم الأستاذ الدولي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، والسوري صهيب العكلة، والتركي ميرت ايردوغدو، والدولي أحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، والكوبي وولتر أرنسيبيا، والدولي حمد بدر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدولي الفلسطيني راجي صايل، والدولي عبد الله محمود لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعبد الرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأوزبكية شاخنوزا سابيروفا والباكستاني علي رضا والهندي أبيناف بيني ومواطنه أديتيا لوشان.

حضر الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي، ورجائي السوسي المدير التنفيذي وعدد كبير من أهالي اللاعبين والزائرين للمول.

ويسعى النادي للانطلاق لنشر اللعبة في الأماكن العامة، مع الالتزام بالتباعد الجسدي وبالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من «كوفيد- 19»، طبقاً للبروتوكولات المعتمدة من مجلس الشارقة الرياضي.