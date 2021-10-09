نجوم العالم يتنافسون في دوري أبوظبي للكريكيت



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة لدوري أبوظبي «تي 10» للكريكت، عن اختيار نخبة من ألمع النجوم، استعداداً للموسم الخامس من البطولة، والذي يستضيفه استاد زايد للكريكت في أبوظبي من 19 نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبل.

ووقع الاختيار على تشكيلة رائعة ضمت 447 لاعب كريكيت دولي، في قرعة مسودة اللاعبين، وهي الحدث الأبرز الذي يسبق دوري أبوظبي «تي 10»، وانضم إلى فريق نورثرن ووريورز، حامل اللقب الذي يقوده كريس جوردان، مجموعة رائعة منهم معين علي، روفمان باول، عمران طاهر، أوبول ثارانجا، رياد إمريت، ريس توبلي، ساميت باتيل، كنار لويس، ميثون أبهيمانيو، كاونين عباس، عمير علي، راميز شاهزاد، جوش ليتل، عبد الواحد بنجالزاي، بليسينج موزرباني وروس وايتلي.

ويقود «نمور البنغال» فاف دو بليسيس، وتعزيز الفريق بكل من شهيد أفريدي محمد أمير، جيمس فولكنر، بيني هاول، جونسون تشارلز، حضرة الله زازاي، ويليام جورج جاكس، أندريه فليتشر، قيس أحمد، إيسورو أودانا، صابر راو، حسن خالد، ماتيشا باتيرانا، ويليام سميد، آدم ليث، ومحمد سيف الدين.

وإضافة إلى أندريه راسل قائد الفريق، يضم «ديكان جلادييتورز»، إيفين لويس، توم بانتون، توم كوهلر-كادمور، ديفيد ويس، تيمال ميلز، وانيندو هسارانجا، نجيب الله زدران، أوديان سميث، رمان ريس، رافي بوبارا، ظهور خان، سلطان أحمد، إزهار الحق نافيد، ناف باربيجا، ريان ريكلتون، وأنور علي.

وحصل نيوكولاس بوران القائد الشهير لفريق «مراثا العرب»، على دعم كبير من يوسف باثان، فابيان ألين، دوشمانتا شاميرا، وهاب رياض، عزام خان، ماهيش ثيكشانا، دارين برافو، دانانجايا لاكشان، ميجال بريتوريوس، مارك ديال، محمد وسيم، جنيد صديق، مارك أدير، كيرتس كامفر، تشاميكا كاروناراتني، وتيون ويبستر.

واختار فريق أبوظبي، الذي يضم ليام ليفينجستون لاعباً أساسياً، كلاً من كريس جايل، مارشانت دي لانج، كولين إنجرام، فيل سالت، بول ستيرلينج، أوبيد مكوي، داني بريجز، جيمي أوفرتون، نافين الحق، فيدل إدواردز، روهان مصطفى، محمد فرض الدين، أحمد دانيال لطيف، وكريستوفر بنيامين.

ومع جيسون روي لاعباً رئيسياً، عزز فريق دلهي بولز صفوفه بكل من أوين مورجان، دواين برافو، رافي رامبول، عادل رشيد، شرفان روثرفورد، رايلي روسكو روسو، دومينيك دراكيس، رحمن الله جورباز، روماريو شيبرد، صهيب مقصود، شيراز أحمد، حفيظ الرحمن، نعيم يونغ، فضل الحق فاروقي، أكيل حسين، وديفون توماس.

وقال شاجي الملك رئيس مجلس إدارة تي 10 سبورتس مانجمنت: سعداء بأن نرى دوري أبوظبي«تي 10» الدولي للكريكت ينمو ويحقق إنجازات تبعث على الفخر عاماً تلو الآخر، وأيضاً بالطريقة المتبعة لإجراء قرعة مسودة لاعبي دوري أبوظبي «تي 10»، ولا شك أن نجاح أي فعالية يعتمد على الشراكات التي تم الاتفاق عليها والفرق المشاركة في البطولة، ونواصل تعزيز علاقات التعاون التي تجمع فريقنا مع حكومة أبوظبي ونادي أبوظبي للكريكيت، والتي تتميز بالعمق والمتانة، وعلى ثق تامة أن هذا الموسم سيكون الأفضل.

وأكد مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت: لدينا نخبة من أمهر اللاعبين العالميين، الذين تم اختيارهم في مسودة لاعبي دوري أبوظبي «تي 10»، وتضم القائمة عدداً من أفضل اللاعبين مثل إيون مورجان وكريس جايل وليام ليفينجستون، إلى جانب غيرهم من المميزين، ومتحمس للموسم الخامس من دوري أبوظبي «تي 10» للكريكت، ونتطلع للبطولة التي تنطلق في 19 نوفمبر المقبل والتي ستكون رائعة على مختلف الأصعدة.