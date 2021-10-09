الجودو يصقل الحكام والمدربين في الشارقة



أبوظبي (الاتحاد)



تنظم لجنة الجودو المحلية باتحاد المصارعة والجودو، دورة صقل وإعداد حكام ومدربي الجودو 15 و16 أكتوبر الحالي، بالتعاون مع الشارقة، بصالة النادي في منطقة الحزانة، ويحاضر فيها الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي للتعريف بمستجدات التحكيم، ويقدم عدداً من المحاضرات النظرية والعملية لآخر المستجدات، وما طرأ من تعديلات على قانون اللعبة من الاتحاد الدولي، ويجرى تنفيذها اعتباراً من كأس الاتحاد للأشبال والناشئين التي يدشن بها الاتحاد موسمه، وتقام بصالة خورفكان 22 أكتوبر.



وقال محمد جاسم أمين السر المساعد رئيس لجنة الجودو للنشاط المحلي، إن الدورة تسهم في دعم خطط واستراتيجية الاتحاد، خلال المرحلة المقبلة، وتهتم بفرق ومنتخبات المراحل السنية المختلفة، وفرصة التسجيل للمشاركة متاحة للجميع، وفقاً لشروط الاشتراك لسن فوق 17 سنة، مع الالتزام بالزي الرسمي، ويتم اعتماد الحكام الجدد لحملة الحزام الأسود، على أن يكون المتقدم لدورة التحكيم من 22 سنة وما فوق.

من جانب آخر، اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، على الإعداد لبدء موسم الجودو في ثوبه الجديد، تجاوباً مع برامج الاتحاد، واهتمامه بقطاع المراحل العمرية، بجانب الإعداد لبطولة اليوم الوطني 3 ديسمبر المقبل بصالة خورفكان على مستوى الأشبال والناشئين والشباب، وذلك ضمن روزنامة الموسم الذي يمتد حتى مايو المقبل، وخص رئيس اتحاد المصارعة والجودو بالشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة على التعاون المستمر.