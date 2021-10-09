مرموش.. «فرعون البوندسليجا» على درب «الإيجبشن كينج»

معتز الشامي (دبي)

بات المصري عمر مرموش، الذي ظهر دولياً للمرة الأولى مع الفراعنة في مباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم مسجلاً هدف الفوز، حديث الإعلام المصري والعربي، بل والألماني، بعدما قدم أوراق اعتماده كموهبة مصرية كبيرة تسير على خطى الأسطورة محمد صلاح.

وجذب عمر مرموش لاعب منتخب مصر المحترف في شتوتجارت الألماني الأنظار، بفعل تألقه فنياً مع "الفراعنة" خاصة بعد هدفه العالمي في مرمى المنتخب الليبي، الذي ترجم به جهوده خلال المباراة، وبعد أدائه اللافت بات مرموش الأكثر بحثا عبر محركات البحث في مصر.

وأطلق البعض عليه لقب «الفرعون المصري» الجديد، كون محمد صلاح هو صاحب "الملك المصري"، كما يحلو لجماهير ليفربول أن تطلق عليه، بينما كان مرموش هو أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني البوندسليجا شهر سبتمبر الماضي، بعدما شارك مع الفريق 88 دقيقة كانت كفيلة بأن تقدمه كلاعب كبير، يتوقع له الجميع مستقبلاً باهراً.

وبدأ مرموش «22 عاماً» بنادي المقاولون العرب، الذي لعب له صلاح صغيراً، وانتقل منه إلى وادي دجلة وهو بعمر الـ15، قبل أن يرحل لنادي فولفسبورج الألماني في 2017، وهو بعمر18 عاماً مقابل 100 ألف يورو، وكان أحمد حسام ميدو مدرب الفريق وقتها أول من منحه الفرصة وقام بتصعيده للفريق الأول.

ويمتلك مرموش أيضاً الجنسية الكندية، حيث يعيش ويعمل والديه في كندا، وسبق له أن شارك مع منتخب مصر للناشئين والشباب، عندما تولى المدرب معتمد جمال قياده المنتخب قبل عامين، ولكن اللاعب لم يشارك في المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه التفريط فيه على غرار ليفربول مع صلاح.

وأفرد موقع «البوندسليجا» الرسمي، تقريراً عن مرموش قبل ساعات من تألقه مع منتخب مصر، وذكر أن اللاعب يعتبر صلاح مثله الأعلى، وأنه على تواصل هاتفي مع "الملك المصري" للحصول على نصائحه للتعامل مع مسيرة الاحتراف الأوروبي، وهي النصائح التي ساعدت مرموش .

وربط موقع البوندسليجا الرسمي اللاعب مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ كونه يحمل الجنسية الكندية مثل مرموش، ومن أصول أفريقية "غانا"، والذي يعد من أصدقاء مرموش المقربين أيضاً، حيث كان قريباً من اللعب لمنتخب كندا كما فعل ديفيز.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» باتت القيمة السوقية لمرموش حاليا 4 ملايين يورو، وهي القيمة المرشحة للزيادة بصورة كبيرة، بعد مشاركته للمرة الأولى في البوندسليجا الشهر الماضي وتسجيله لهدف، وإظهار شخصية فنية قوية وإشادة المحللين بالدوري الألماني بقدراته.

وكان لتألق مرموش في سانت باولي الموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية الألماني، سبباً في منحه الفرصة في شتوتجارت، بعدما سجل بقميصه 7 أهداف خلال 21 مباراة لعبها، رسمت طريقه إلى شتوتجارت بعقد إعارة بقيمة 2 مليون يورو لمدة موسم قادماً من فولفسبورج الذي يمتلك عقد اللاعب حتى 2024.