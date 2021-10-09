هامان ينصح «الريدز» ببيع «الفرعون»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن عدداً من النجوم السابقين لنادي ليفربول الإنجليزي، يرون أن المصري محمد صلاح لاعب الفريق يغالي في طلباته المادية، فيما يتعلق بالراتب، شرطاً لتجديد عقده الذي ينتهي في «صيف 2023»، وذهب بعضهم إلى درجة دعوة إدارة النادي إلى الاستغناء عن خدماته بالبيع مقابل مبلغ كبير، والبحث عن لاعب آخر من نفس الطراز العالمي، لاستكمال المسيرة مع الفريق.

وذكرت صحيفة «صنداي وورلد» أن صلاح يطلب حوالي 350 ألف جنيه إسترليني، راتباً أسبوعياً في عقده الجديد، وهو رقم أعلى من الراتب الذي يحصل عليه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يتقاضى 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ونصح الألماني المخضرم ديتمار هامان لاعب الوسط الأسبق لليفربول، إدارة النادي بعدم الانصياع لطلب صلاح والإسراع ببيعه، إذا ما رفض توقيع عقد جديد.

وأظهر صلاح من جانبه مدى أهميته للفريق، بالبداية الرائعة التي استهل بها الموسم الحالي، بتسجيله 9 أهداف في 9 مباريات، منها هدف عالمي أحرزه خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، في مرمى مانشستر سيتي، ويبلغ إجمالي عدد الأهداف التي سجلها صلاح مع «الريدز» حتى الآن 134 هدفاً.

وتأمل إدارة «الريدز» في حل هذه المشكلة «تجديد عقد صلاح»، قبل بداية العام الجديد، حتى لا تدخل في سيناريو آخر مختلف، خلال العام الأخير لعقده.

وقال هامان في تصريحات لموقع «تريبال فوتبول»، إنه يتعين بيع صلاح إذا ما استمر الخلاف على شروط التعاقد الجديد، خاصة فيما يتعلق بالراتب.

وأضاف: الحديث عن زيادة راتب صلاح يتردد منذ فترة ليست قصيرة، ولا أعرف حقاً ما الذي يريده على وجه التحديد، وإذا كان لا يرغب في البقاء، ويتطلع إلى تحدٍ جديد في مكان آخر، فرأيي الشخصي إن أي لاعب يريد الرحيل، بسعر عادل، فعلى النادي أن يتركه يرحل، وأن يعلن عن السعر الذي يريده للسماح له بالرحيل.

واختتم هامان تصريحاته بقوله: إذا كان النادي لا يريد خسارة صلاح مجاناً، وعليه أن يتأكد من الحصول على سعر معقول لبيعه، من أجل التعاقد مع لاعب آخر من طراز عالمي.

المعروف أن ديتمار هامان «48 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في بايرن ميونيخ حتى عام 1998، وشد الرحال بعدها إلى إنجلترا، حيث لعب لنيوكاسل يونايتد لمدة موسم، وانتقل بعده إلى ليفربول الذي استمر معه حتى 2006، وحصل مع «الريدز» على دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» في 2005، واعتزل اللعب عام 2008، ولعب لمنتخب «المانشافت» الألماني من 1997إلى 2005، وشارك في 89 مباراة وسجل 5 أهداف.