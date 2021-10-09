توريس: مجرد شائعات!



أنور إبراهيم (القاهرة)



نفى الإسباني فيران توريس «21 عاماً» لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الأنباء التي ترددت بشأن رحيله على سبيل الإعارة إلى برشلونة الإسباني في« الميركاتو الشتوي»، مؤكداً أنها مجرد شائعات لا أساس لها.

وأشار في مقابلة صحفية مع «راديو ستاديو نوش» إلى أنه لا يعير هذا الكلام أي اهتمام، وقال: دائماً ما تكون هناك الآف الشائعات كل يوم، ومشيراً إلى إنه سعيد جداً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وفي إنجلترا بوجه عام.

وكان السيتي ضم توريس مقابل 25 مليون جنيه استرليني من فالينسيا الإسباني، ومنذ وصوله سجل 16 هدفاً في 43 مباراة، منها ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدوري الإنجليزي، كما سجل مع منتخب إسبانيا 12هدفاً في21 مباراة، آخرها الهدفان اللذان سجلهما في مرمى إيطاليا في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، وأسهما في فوز «الروخا» 2-1 على «الأزوري».

وتطرق توريس خلال اللقاء، للحديث عن كل من بيب جوارديولا ولويس إنريكي، وأشاد بإسهامهما في تطوير أدائه، وقال إنهما لا يختلفان عن بعضهما البعض كثيراً، وقال: تعلمت منهما الكثير من الأشياء وما زلت أتعلم، وأعتبر نفسي محظوظاً بالعمل تحت قيادتهما، باعتبارهما اثنين من أفضل مدربي العالم.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن توريس يركز كل اهتمامه في الوقت الحالي على مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية التي سيواجه خلالها منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي غداً «الأحد».

وأضاف الموقع: عندما يعود توريس إلى إنجلترا بعد انتهاء البطولة، سيواجه من جديد منافسة كبيرة من أجل حجز مكان في تشكيلة جوارديولا الأساسية، وهو أمر ليس سهلاً، في ظل وجود منافسين أقوياء مثل جابريل جيسوس وجاك جريليش وفيل فودين ورحيم سترلينج ورياض محرز.