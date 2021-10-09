عبدالرحيم رئيساً لحكام «مونديال الشطرنج»



دبي (الاتحاد)

أعلن الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، عن اختيار الخبير الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، والمحاضر الدولي في دورات التحكيم والتنظيم الدولي، رئيساً لحكام بطولة العالم الفردية التي تقام في دبي من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر ضمن فعاليات «إكسبو دبي 2020»، وتجمع بين بطل العالم النرويجي ماجنوس كارلسون ومتحديه الروسي يان نيبومنياتشي.

وأعرب عبدالرحيم عن سعادته البالغة بهذا الاختيار، مؤكداً أنه تشريف وتكليف ومسؤولية كبيرة بتكليف حكم دولي إماراتي لإدارة وإنجاح أقوى بطولات الاتحاد الدولي، لتحديد هوية بطل العالم في الشطرنج.

وأشار إلى أنه يتشرف بإهداء الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ عرفاناً وتقديراً بدعمهم اللامحدود للكوادر الإماراتية، وأشاد بدعم ومساندة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، مما أسهم في تحقيق الإنجاز العالمي.

وبذلك يصبح عبدالرحيم أول عربي وآسيوي يتولى رئاسة حكام بطولة العالم الفردية للشطرنج، في إنجاز فريد من نوعه وغير مسبوق لرياضة الإمارات ولرياضة الشطرنج.