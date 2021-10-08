تألق لافت للاعبات الجو جيتسو في أول أيام «الإمارات الوطنية»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة الإمارات الوطنية للجو جيتسو التي انطلقت صباح أمس من صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية وتم تخصيصها للّاعبات في فئات الناشئات والشابات والكبار، تألقاً لافتاً ومنافسات مثيرة في كل المراحل، ومن مختلف أكاديميات وأندية الدولة، حيث قدّمن أداءً رائعاً على البساط، وحفلت النزالات بالكثير من الإثارة والندية. وحضر المنافسات يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأسفرت المنافسات عن فوز نادي الوحدة بلقب السيدات فوق 18 عاماً، فيما حل نادي العين وصيفاً، وبالمز الرياضية 777 ثالثاً.

وفي منافسات الشابات تحت 18 سنة، تمكنت لاعبات نادي العين من تحقيق اللقب، وحلت سيدات الوحدة في المركز الثاني، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً. وعلى صعيد فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت أكاديمية الوحدة في اقتناص المركز الأول، وحلت سيدات أكاديمية بالمز 777 في المركز الثاني، والعين في المركز الثالث.

وقال يوسف عبدالله البطران، إن البطولة هدية لعشاق هذه الرياضة ومجتمع الجو جيتسو ككل، وجاءت لترسخ نجاحاً متميزاً للموسم المحلي على جميع الأصعدة والمستويات، مشيراً إلى أن البطولة تقام وسط أجواء آمنة، بعد نجاح الدولة في تجاوز الجائحة والحد من تداعياتها، والخروج بالعديد من المكاسب والتجارب الناجحة، حتى أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشاد البطران بالمستوى الكبير للفتيات وأدائهن الرفيع على بساط النزال، مؤكداً أن التطور اللافت لأداء اللاعبات جاء نتيجة طبيعية لزيادة المشاركة قي البطولات، وتراكم الخبرات والاحتكاك مع مدارس عالمية متقدمة، مشدداً على أهمية البطولة في إعداد اللاعبات للمشاركة المنتظرة في بطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو الشهر القادم.

وقال: نتمنى التوفيق للجميع في تمثيل الدولة بأفضل صورة، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.

بدورها قالت بوليانا لاجو مدربة المنتخب الوطني لسيدات الجو جيتسو، إن أداء اللاعبات في بطولة الإمارات الوطنية يدعو للاعتزاز، ويرفع من معدل التفاؤل في تحقيقهن لإنجازات كبيرة في الاستحقاقات القادمة.

ومن ناحيتها تقول لاعبة نادي الجزيرة للجو جيتسو دانة البريكي والحائزة على الميدالية الذهبية وزن 40 كجم تحت 16 عاماً، إن مشاعر الفوز لا تضاهيها أي مشاعر أخرى، وإنها تهدي هذا الفوز إلى أفراد عائلتها لأنهم الداعم الأول لها في مسيرتها مع اللعبة.

وتؤكد مهرة محفوظ لاعبة نادي الوحدة صاحبة ذهبية فئة الشابات تحت 18 عاماً وزن 70 كجم، أن سعادتها غامرة بهذا الإنجاز، وأنها فخورة بتسجيل اسمها في سجلات النسخة الأولى من هذه البطولة الغالية، مشيرة إلى أن الهدف الأساس يبقى في التطور على الصعيد الفردي واكتساب مهارات وخبرات جديدة، ومساعدة النادي على تحقيق الصدارة وريادة الساحة المحلية. وأن المرحلة المقبلة حافلة بالتحديات والاستحقاقات بما يتطلب الالتزام التام بتوجيهات الجهاز الفني للمنتخب الوطني للوصول إلى الأهداف المشتركة.

واستحقت لاعبة أكاديمية بالمز 777 شما الكلباني ذهبية وزن 63 كجم فئة السيدات فوق 18 عاماً بعد تفوقها الواضح في منافسات اليوم، وعن هذا الإنجاز تقول: أشعر بسعادة كبيرة بعد نجاحي في ترجمة المهارات التي تعلمتها أخيراً على بساط النزال، والتي قادتني إلى الصعود إلى منصة التتويج. وتكمن أهمية البطولة في تحديدها لهوية أبطال الموسم المحلي على صعيد اللاعبات والأندية، ومنحهم نقاطاً تصنيفية مهمة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 282,000 درهم، حيث تم تخصيص 81,000 درهم للفائزين من الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً، و96,000 درهم للفائزين من الشباب والشابات تحت 18 عاماً، و105,000 درهم للفائزين من الرجال والسيدات فوق 18 عاماً.

وتستكمل اليوم فعاليات البطولة بمنافسات الرجال بمشاركة نخبة لاعبي الأكاديميات والأندية في الدولة.