تأجيل بطولة غرب آسيا للناشئين إلى ديسمبر

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، تأجيل النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين، والتي كان من المقرر إقامتها بالسعودية من 14 إلى 24 أكتوبر الحالي، بمشاركة 10 منتخبات، إلى ديسمبر المقبل، بعد التنسيق مع الاتحادات المشاركة.

وأعاد اتحاد غرب آسيا أسباب تأجيل البطولة إلى الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة بالتنظيم، حسب بيان صادر أمس، والذي أكد أن ديسمبر المقبل سيشهد إقامة البطولة، حيث سيتم الإعلان الرسمي لاحقاً بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي.

ووضعت قرعة غرب آسيا للناشئين، التي سُحبت بالأردن الشهر الماضي «أبيض الناشئين» ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب سوريا وفلسطين، فيما ضمت الأولى السعودية «المستضيف»، واليمن، والعراق، ولبنان، وضمت الثالثة البحرين، والكويت والأردن.

ووفقاً لنظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخب يحصل على المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي.

وخاض «أبيض الناشئين» في إطار تحضيراته لغرب آسيا مباراتين وديتين أمام الكويت يومي 4 و6 أكتوبر الحالي، تفوق في الأولى 4-0، والثانية 1-0.