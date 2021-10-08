كوت ديفوار تواصل صحوتها والكاميرون تستعيد التوازن

جوهانسبرج (أ ف ب)

واصلت كوت ديفوار صحوتها عندما تغلبت على مضيفتها مالاوي 3-صفر الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم في قطر.

ومنح مهاجم سيفاس سبور التركي ماكس جراديل التقدم لساحل العاج في الدقيقة 36، وانتظر منتخب بلاده الدقيقة 85 للتعزيز عبر لاعب وسط إيندهوفن الهولندي إبراهيم سانجاريه، قبل أن يسجل مهاجم ساسوولو الإيطالي جيريمي بوجا الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني على التوالي لأفيال كوت ديفوار بعد الأول على منافستها القوية على بطاقة المجموعة إلى الدور الحاسم الكاميرون 2-1 في الجولة الثانية، بعدما كانت سقطت في فخ تعادل سلبي مخيب أمام مضيفتها موزمبيق في الأولى.

وعززت كوت ديفوار صدارتها للمجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام الكاميرون، التي استعادت توازنها بفوز كبير على ضيفتها موزمبيق 3-1 في دوالا بفضل ثنائية لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني إريك ماكسيم تشوبو موتينج (28 و52) وهدف لمهاجم ليون الفرنسي كارل توكو إيكامبي (63)، فيما سجل جناح سبورتينج البرتغالي جيني كاتامو (80) هدف الضيوف، الذين طرد مدافعهم البديل دانيلو موزي لتلقيه إنذارين في دقيقتين (89).

في المقابل، منيت مالاوي بخسارتها الثانية فتجمد رصيدها عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين امام موزامبيق التي لقيت خسارتها الثانية بدورها وتجمد رصيدها عند نقطة واحدة. ويلتقي المنتخبان العاجي والمالاوي الإثنين في الجولة الرابعة في كوتونو.

ويخوض المنتخبان مباراتيهما البيتية خارج القواعد بسبب عدم مطابقة لمعاييرها الاتحاد الدولي للعبة، والأمر ذاته بالنسبة لموزمبيق التي تستضيف الكاميرون في الجولة الرابعة الإثنين أيضاً في مدينة طنجة المغربية.

ويتأهل إلى الدور الحاسم الذي يحدد هوية ممثلي القارة السمراء الخمسة في النهائيات بموجب مباراتي ذهاب وإياب، أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر.