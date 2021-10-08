العين.. في قلب «إكسبو»

معتز الشامي (دبي)

أعلن نادي العين عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع إكسبو 2020 مساء أمس، لينضم «الزعيم» بموجب الاتفاقية إلى أكبر وأهم حدث يشهده العالم بمختلف القطاعات، مواصلة لمسيرة معارض إكسبو الدولية التي بدأت منذ 170 عاماً، لتوفر منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم.

وبموجب الاتفاق سيرحب إكسبو 2020 دبي بلاعبي نادي العين وجمهوره في فعاليات ضمن موقع الحدث العالمي، تشمل حصصاً تدريبية وفرصاً للقاء النجوم والتفاعل معهم، وسيحمل لاعبو نادي العين شعار إكسبو 2020 دبي على قمصانهم.

ويعد العين أول أندية دوري المحترفين الذي يوقع هذه الشراكة، والتي ستشهد المشاركة في فعاليات عديدة خلال فترة إقامة المعرض الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل.

من جانبه، ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، الرعاية السامية والدعم السخي من قيادتنا الرشيدة، لكافة القطاعات في دولتنا الحبيبة التي تبوأت أعلى المراتب في كل المجالات، اتساقاً مع رؤية القيادة وحكمتها في تهيئة أسباب النجاح، بعد أن وضعت خططاً إستراتيجية واضحة المعالم، والتزاماً من شعبها المخلص لقيادته في العمل على تحقيق الأهداف.

وأضاف الدرعي: فخورون في العين، بتوقيع اتفاق التعاون مع إكسبو، انطلاقاً من رؤية النادي الداعمة للمشاركة في المحافل العالمية والمناسبات الوطنية والمبادرات المجتمعة، ونعتز بشراكتنا مع إكسبو 2020، الذي أكد المقدرات الحقيقية لدولتنا الحبيبة، والتي أثبتت من خلال استضافتها لأهم حدث بالعالم في ظل الجائحة، بمشاركة 192 دولة، على قدراتها التنظيمية، حيث تم تخصيص جناح متكامل ومستقل لكل دولة على حدة، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الممتد على نحو الـ 170 عاماً. وأكمل: كما نفخر بهذه الشراكة التي تتزامن مع احتفالات الدولة بـ«اليوبيل» الذهبي وتطلعاتنا للخمسين سنة المقبلة، وقد أكد أبناء الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مقدرتهم على تحقيق النجاح في كل الظروف والتحديات التي تحيط بالعالم، وبذلك تكتب دولة الإمارات قصة نجاح ملهمة سيخلدها التاريخ ترجمة لرؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

محمد بن ثعلوب الدرعي

وقال محمد مختار صافي نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية في إكسبو 2020 دبي: يسرنا التعاون مع نادي العين الذي يشاركنا تطلعاتنا وطموحاتنا. لطالما كان النادي جزءًا من تاريخ الإمارات الذي سنحتفل به في إكسبو لنحتفي بيوبيل الدولة الذهبي، ونتطلع قدماً إلى خمسين عاماً قادمة.