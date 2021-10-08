الظفرة يكمل عقد الأجانب بالبرازيلي ليوناردو



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اقترب الظفرة من التعاقد مع البرازيلي ليوناردو بيريرا «35 عاماً»، لاعب الجزيرة السابق، حيث يصل اللاعب إلي أبوظبي الأحد المقبل، بعد إتمام الاتفاق بين الطرفين، على إجراء الفحص الطبي تمهيداً للتعاقد بشكل رسمي كلاعب حر مع "الفارس" حتى نهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن ليوناردو الذي كانت أخر محطاته نادي شاندونج الصيني، الذي فسخ عقده معه مؤخراً، حيث سبق أن انتقل من الجزيرة إلي النصر السعودي على سبيل الإعارة، وانتقل بعدها إلى النادي الصيني في صيف 2019.

ويكمل الجناح البرازيلي في حال إتمام الصفقة عقد أجانب الظفرة بجانب السنغالي ماكيتي ديوب والمغربي عصام العدوة والنيجيري إيمواه إيزيكيل المعار من الجزيرة.