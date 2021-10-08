5632 لاعباً في قوائم اتحاد الكرة لموسم 2021-2022

معتصم عبدالله (دبي)

كشفت الأرقام الرسمية لأعداد اللاعبين المسجلين في اتحاد الكرة للموسم الحالي 2021- 2022، عن قيد 5632 لاعباً على صعيد كل الأندية في كل المسابقات والدرجات من الفريق الأول، وصولاً إلى مدارس الكرة ولاعبي كرة الصالات.

وأغلق الاثنين الماضي باب الانتقالات الصيفية لاتحاد الكرة، والذي انطلق في 13 يوليو 2021، واستمر لنحو ثلاثة أشهر، في انتظار فترة القيد الثانية «الميركاتو الشتوي»، والمحدد حسب لائحة التعميم السنوي من 5 يناير 2022 إلى 1 فبراير 2022. وتبدو أن الفرصة ما تزال متاحة لزيادة أعداد اللاعبين المقيدين على صعيد الأندية، في ظل منح اللوائح الأندية فرصة لضم لاعبين بدون عقود «لاعب حر» خلال فترة 21 يوماً من انتهاء «الميركاتو الصيفي» شريطة توافر خانة في القائمة. وتفصيلاً، كشفت الأرقام الرسمية لقوائم اللاعبين باتحاد الكرة، عن قيد 5262 لاعباً في فرق كرة القدم، على صعيد كل الأندية من الفريق الأول، وصولاً إلى مدارس الكرة، مقابل قيد 370 لاعباً على صعيد فرق كرة قدم الصالات في فئاتها المختلفة «رجال، شباب، رديف».

وبلغت أعداد اللاعبين المواطنين المقيدين لدى الاتحاد، 4448 لاعباً، من بينهم 289 لاعباً في فرق الصالات، مقابل 4159 لاعباً في فرق كرة القدم، في المقابل بلغت أعداد اللاعبين في فئة «أبناء المواطنات» 179 لاعباً من بينهم 13 لاعباً في فرق الصالات، بدورها شملت فئة «حملة الجوازات» 64 لاعباً.

وضمت القوائم للموسم الجديد 321 لاعباً في فئة مواليد الدولة، مقابل 481 لاعباً في فئة المقيمين، فيما اقتصرت أعداد اللاعبين المقيدين في فئة الأجانب على 139 لاعباً.