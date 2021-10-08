العتبي.. أول ماجستير في بناء الأجسام بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نال الرائد سلطان راشد سالم العتبي درجة الماجستير في الأسس العلمية في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية من أكاديمية الاتحاد الدولي لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية IFBB، ومقرها إسبانيا، ليكون بذلك أول ضابط ينال الماجستير في هذا المجال على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير مركز شرطة الرفاعة: نعمل بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لدعم كافة الموظفين مهنياً وعلمياً، وتوفير بيئة تمنح المزيد من التسهيلات والامتيازات، وتيسر الإجراءات، ليتمكنوا من الحصول على مؤهلات علمية جديدة ومتخصصة، والارتقاء بمستواهم العلمي والفكري بالدراسات والشهادات العليا، وذلك إيماناً منا بأن الكادر البشري هو الثروة الحقيقية للتنمية الشاملة، ووحده القادر على تعظيم الموارد الأخرى.

من جانبه، أكد الرائد سلطان راشد سالم العتبي، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة الرفاعة، أن شرطة دبي حرصت على تذليل كافة العقبات أمامه، ليتمكن من نيل شهادة الماجستير في تخصص هو الأول على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، معرباً عن سعادته وتقديره لدعم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير مركز شرطة الرفاعة.