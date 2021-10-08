تحديات الثلج والمرموم والعائلي تتصدر فعاليات نهاية الأسبوع في دبي

دبي (الاتحاد)

تصدرت بطولات تحدي الثلج وتحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات، وتحدي الإطارات العائلي قائمة الفعاليات، التي تقام في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، والتي تضمنت تنظيم 12 فعالية رياضية متنوعة، أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتوزعت في مختلف مناطق دبي، بمشاركة مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة.

وفاز الروسي سيرجي بيرلجين الذي حضر مع زوجته خصيصًا للمشاركة في تحدي الثلج، بالمركز الأول في منافسات النسخة الـ 12 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) الذي أقيم في «سكي دبي» بمول الإمارات، وتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية وصلت إلى 24 عائقاً.

وشهدت النسخة الثانية من «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» منافسات قوية، برز خلالها الفريق الكويتي الذي جاء إلى دبي خصيصًا للمشاركة في التحدي، الذي نظمته شركة «فت جروب مي» في مضمار القدرة بمحمية المرموم الصحراوية، ويتضمن التنافس ضمن فئتين فردي وفريق لمسافتي 40 كم، و70 كم.

فيما شهد «تحدي الإطارات العائلي» مشاركة واسعة من المشاركين من الرجال والسيدات، الذين تحمسوا للمشاركة في هذا التحدي الذي أقيم لأول مرة ونظمته شركة فت أون كليك في منطقة لاست إكزت بمحمية المرموم الطبيعية، وتضمن العديد من العوائق المليئة بالتحدي والمغامرة منها رفع الإطارات وسحبها والقفز بين الإطارات المتجاورة، والتدحرج بالإطار العملاق وتجاوز جسر الإطارات والجري.

وشارك أكثر من 500 عدّاء في سباق «سوبر سبورت للجري»، الذي أقيم في ميدان وتضمن التنافس في 4 مسافات هي 3 و5 و10 و16 كم، وشهد السباق مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والعديد من المؤسسات، ومن أبرزها مؤسسة دو للاتصالات المتكاملة التي شاركت بأكثر من 30 متسابقا.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات «بطولة أيبكس للسباحة المفتوحة»، التي يشارك فيها أكثر من 650 سباحاً وسباحة من 25 نادياً وأكاديمية، كما يشارك منتخب الإمارات في البطولة لاختيار سباحين للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في الدولة، وينظم البطولة أكاديمية آيبكس الرياضية، ويتنافس السباحون في البطولة على مدار يومي الجمعة والسبت في مسافات 50 و100 و200 و400 متر ضمن سباقات السباحة الحرة والظهر والصدر والفراشة والسباحة المتنوعة.