خورفكان يكسب الوحدة في كأس رابطة المحترفين



فيصل النقبي (خورفكان)



فاز خورفكان على ضيفه الوحدة 3-2، في ذهاب الدور الأول، لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، باستاد صقر بن محمد القاسمي، وتقام مباراة الإياب يوم 26 أكتوبر الجاري في أبوظبي.

تقدم «النسور» بـ «ثلاثية»، إلا أن «العنابي» الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، نجح في تقليص النتيجة، عن طريق المهاجم جواو بيدرو الذي سجل «ثنائية»، وشهدت المباراة خروج فارس جمعة مدافع الوحدة بالبطاقة الحمراء في نهاية الشوط الأول.

شهدت المباراة 5 أهداف، على مدار الشوطين، وكانت الأسبقية لمصلحة «النسور» بثلاثية عن طريق المدافع خليفة مبارك غانم، في الدقيقة 35، والعراقي أسامة رشيد، في الدقيقة 48، وفلاح وليد، في الدقيقة 54، ورد «العنابي» بهدفي جواو بيدرو في الدقيقتين 62 و68.