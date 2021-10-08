ساوثجيت: نحتاج لهذه الخطوة

برلين (د ب أ)

قال جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إن فريقه يعلم جيداً مدى اقترابه من إنهاء الانتظار الطويل لحصد لقب بطولة كبرى، في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم.

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" قد تعرض للهزيمة في المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا "يورو 2020" في يوليو الماضي، على يد المنتخب الإيطالي بضربات الترجيح في ملعب "ويمبلي"، وذلك بعد ثلاثة أعوام من الخروج من الدور قبل النهائي من كأس العالم في روسيا.

ويعود الفوز الوحيد للمنتخب الإنجليزي ببطولة كبرى إلى 55 عاماً مضت، حينما توج الفريق بلقب كأس العالم 1966 على أرضه ووسط جماهيره، لكن الفريق سيكون لديه فرصة أخرى لذلك، حينما يشارك في كأس العالم في قطر العام المقبل.

وأوضح ساوثجيت: هناك اقتناع وتفهم بأننا قريبون، نحن مصنفون في مركز متقدم في العالم، ونتائجنا على مدار الفترة الماضية كانت متسقة للغاية، لكننا نعلم تماماً أننا سنكون بحاجة لخطوة إضافية في المرة المقبلة.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة التاسعة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب ألبانيا، وذلك قبل مواجهتين أمام كل من أندورا يوم السبت المقبل وأمام المجر في ملعب "ويمبلي" بعد ذلك بثلاثة أيام.

وأبدى ساوثجيت إعجابه بطريقة تعامل لاعبيه مع الخسارة في نهائي أمم أوروبا "يورو 2020"، ويشعر بأنه أصبح بمقدورهم تجنب الشعور بالمعاناة. ومرت خمسة أعوام على تولي ساوثجيت منصب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، حيث تولى المنصب بشكل مؤقت قبل أن يتم تعيينه بشكل دائم.