تشيلسي يستعيد «القلب النابض»





لندن (د ب أ)

منح نجولو كانتي فريقه تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، دعماً كبيراً من خلال عودته للتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة عزله عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن كانتي «القلب النابض»، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، غاب عن مباراتي تشيلسي أمام يوفنتوس وساوثهامبتون، كما استبعد من مباريات المنتخب الفرنسي الأخيرة.

ولكن يمكن لكانتي «30 عاماً» أن يضع نفسه في إطار العودة لتشيلسي في مباراته المقبلة أمام برينتفورد يوم 16 أكتوبر الجاري. وعانى كانتي من إصابة في الكاحل مطلع هذا الموسم، ولكن بعد شفائه ثبتت إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي كان يقترب فيه من استعادة مستواه.

وذكر تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: عاد نجولو كاني للتدريبات عقب انتهاء فترة العزل بعد إصابته بفيروس كورونا. وأضاف البيان:" ثبتت إصابة لاعب خط الوسط الفرنسي بفيروس كورونا قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، ولكن عقب اكتمال فترة العزل الخاصة به، أصبح جاهزاً للمشاركة في المران.

ويتواجد تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل فترة التوقف الدولي الحالية، وسيسعى الفريق لتعزيز تواجده على قمة الترتيب عندما يواجه برينتفورد مع استئناف المنافسات المحلية.