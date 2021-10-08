«أبيض الرجبي» يكتسح إيران في غرب آسيا



رضا سليم (الدوحة)



تفوق منتخبنا الوطني للرجال على نظيره الإيراني بنتيجة 29-0 في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا للرجبي، المقامة حالياً بملاعب إسباير في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما سيطر منتخبنا على المواجهة لعباً ونتيجة ليضع قدمه في الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاءت نتائج اليوم الأول مميزة لمنتخبي الرجال والسيدات، حيث افتتح منتخب السيدات مشواره في البطولة بالفوز الأول على منتخب سوريا بنتيجة 40-7، وسط سيطرة تامة على مجريات اللعب على مدار الشوطين حيث لم يسمح للاعبات سوريا سوى تسجيل تراي واحد وهو ما يعادل 7 نقاط كما نجح منتخبنا في المباراة الثانية في الفوز على العراق بنتيجة 57-0، ليتأهل منتخبا الرجال والسيدات للمربع الذهبي.

وأسفرت بقية النتائج في بطولة السيدات، عن منتخب قطر على العراق 54-7، فيما فازت سوريا على إيران 14-7، وفي بطولة الرجال فازت قطر على فلسطين 58-0 ولبنان على فلسطين 68-0.

وتشهد البطولة اليوم استكمال الدور الأول حيث يتأهل 4 منتخبات من كل مسابقة للدور نصف النهائي ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث والفائزان يصعدان للمباراة النهائية ويستكمل منتخبنا للسيدات الدور الأول بمباراة قطر الأخيرة في الدور الأول فيما يلعب منتخبنا للرجال مع فلسطين ولبنان.

من ناحية أخرى، زار قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تشرف على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 بمقرها ببرج البدع، بصحبة يوسف الكواري رئيس الاتحاد القطري للرجبي، وحمد العبدالله المدير التنفيذي للاتحاد.

واستمع الظالعي إلى شرح للملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات المونديال، والإرث الذي تتركه الملاعب وأيضا من بداية تقديم الملف.