قطار «الهواة» ينطلق بـ 4 انتصارات



فيصل النقبي (الفجيرة)



شهد دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، 4 حالات فوز، في اللقاءات الأربعة التي دشنت الجولة الأولى للبطولة مساء اليوم «الجمعة».

واحتل العربي الصدارة عقب نهاية مباريات اليوم الأول، بعد فوزه على الذيد بهدفين أحرزهما لوان وراشد عيسى في الدقيقتين 38 و48، ليضع الفريق في رصيده أول ثلاث نقاط.

وفاز حتا على الفجيرة بهدف في مباراة قمة الجولة، والتي أقيمت على استاد حمدان بن راشد بمدينة حتا، وحمل الهدف توقيع ريجيس توستاتي في الدقيقة 62، وفي اللقاء الثالث، نجح البطائح في الفوز على دبا بهدف أحرزه البرازيلي رودريجو في الدقيقة 33، وفي آخر اللقاءات، نجح الحمرية في الفوز على الرمس بهدف بتوقيع فينيسوس في الدقيقة 47.

من ناحية أخرى، تستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى لدوري «الهواة، بإقامة ثلاثة لقاءات مهمة، حيث يلتقي الجزيرة الحمراء مع جلف إف سي، ودبا الحصن مع مصفوت وسيتي مع مسافي.