«الأبيض الأولمبي» يودع غرب آسيا بالخسارة من فلسطين





معتصم عبدالله (دبي)

ودع منتخبنا الوطني الأولمبي مبكراً النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا الثانية تحت 23 عاماً، بخسارته أمام نظيره منتخب فلسطين 0-1 أمس على ستاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية.

وسجل بدر موسى هدف المباراة الوحيد لمنتخب فلسطين في الدقيقة 17 من عمر المباراة التي شهدت حالتي طرد بالبطاقة الحمراء ليوسف المهيري لاعب "الأبيض الأولمبي" في الدقيقة 69، وزيد قنبر لاعب "الفدائي" في الدقيقة 87.

وتوقف رصيد "الأبيض الأولمبي" عند حاجز النقاط الثلاث التي حصدها من فوزه في الجولة الأولى على لبنان 3-0، قبل الخسارة في الثانية أمام العراق 0-2، والثالثة أمام فلسطين 0-1 أمس.

ويقضي نظام البطولة بتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الثلاث في الدور الأول، بالإضافة لأفضل فريق من أصحاب المركز الثاني إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر إقامته الأحد المقبل.

ومثلت المشاركة في النسخة الثانية من البطولة الاستحقاق الرسمي الأول للأبيض الأولمبي، تحت إشراف الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب، والذي دشن مهامه "رسمياً" مع المنتخب منتصف أبريل الماضي بعد نحو شهر على إعلان التعاقد معه مدرباً للأولمبي، إلى جانب مواطنه فرانك أورتيجا مدرب منتخب الشباب.

ويتأهب "الأبيض الأولمبي" لتدشين مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، حيث تستضيف الإمارات خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الحالي، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبنا مع عُمان والهند وقيرغيزستان، حيث يتأهل 15 منتخباً للنهائيات لتنضم إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.