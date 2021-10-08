موراي يستعيد حذاءه وخاتم زواجه



لندن (د ب أ)

استعاد لاعب التنس البريطاني أندي موراي، خاتم زواجه وحذاء التنس الخاص به، بعد أن اختفيا على ما يبدو في صحراء كاليفورنيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الجمعة، أن موراي، الفائز ثلاث مرات ببطولات الجائزة الكبرى «جراند سلام»، يستعد للعودة للملاعب في بطولة إنديان ويلز، وترك حذاءه في الخارج تحت سيارته لكي يجف، ولكنه لم يجده عندما عاد إليه في الصباح.

ولم يكتشف موراي فقدان خاتم زواجه، إلا عندما سأله عنه الطبيب، حيث أدرك أنه ترك الخاتم مربوطاً في حذائه.

وفي مقطع فيديو نشر مساء الخميس، تم نشره على «تويتر» من قبل الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، قال موراي: أريد فقط أن أرسل رسالة سريعة لأشكركم بشدة لكل الرسائل وأيضاً لكل من نشر القصة بشأن الحذاء وخاتم الزواج.

وأضاف: اضطررت لإجراء بعض المكالمات والتحدث مع رجال الأمن في الفندق وكل شيء.

وقال وهو يرفع حذاءه: تحديث بسيط للجميع. وأردف: هل تصدقون هذا، مازال ينبعث من الحذاء رائحة كريهة، ولكن الحذاء عاد، خاتم الزواج عاد، وأصبح موقفي جيداً في المنزل. هيا نذهب.

وفي منشور سابق، ناشد موراي بقوة لعودة الخاتم للمساعدة في تحسين الأمور مع زوجته المحبطة. وأوضح موراي أن تركه الحذاء خارج غرفته تحت سيارته يرجع إلى أنه: لا توجد لديه شرفة في غرفتي، ولم يكن يريد وضعه في الغرفة، لأن الرائحة كانت ستظل بها.

وذكر أن موراي تزوج من صديقته كيم سيارز في 2015 ولدى الثنائي حالياً أربعة أبناء. ومن المقرر أن يلعب اللاعب الأسكتلندي مع الفرنسي أدريان مانارينو في الدور الأول من بطولة إنديان ويلز اليوم الجمعة.