تعزيز التعاون الرياضي بين مصر والشارقة

القاهرة (الاتحاد)



استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي؛ وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك مستقبلاً في كل المجالات.

رحب وزير الشباب والرياضة برئيس مجلس الشارقة الرياضي والوفد المرافق له، مثمناً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً وجود قواسم مشتركة كثيرة في الرؤى والأفكار في مجال الشباب والرياضة، واستعرض جانباً من الأنشطة والفعاليات التي تمت مع الأشقاء العرب، وكيف أنها تعزز من أواصر التعاون والمحبة بين الجميع .

وأكد عيسى هلال أن التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في مصر، يتم على أعلى مستوى، بفضل جهود الدكتور أشرف صبحي الذي ارتبطت به طفرة واضحة في الأنشطة الشبابية والرياضية على الصعيد العربي، وقال إن تلاقي الرؤى والأفكار بين الجانبين، يعود إلى التزام المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعم وتعزز كل ما يجمع ويوحد شباب الوطن العربي، واستعرض بعض الأنشطة والفعاليات التي تؤكد حرص المجلس على اكتشاف المواهب والكفاءات وإعداد الكوادر والخبرات على صعيد الشارقة، بما يصب في دعم رياضة الإمارات، والمنظومة العربية بوجه عام .

ويذكر أن وفد «الشارقة الرياضي» ضم عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والتسويق، ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وحضره من الجانب المصري الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، والدكتور محيي معروف مدير إدارة الاستثمار بالوزارة.