غنتوت يحسم لقب البوانيش على كورنيش أبوظبي اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

يقام على كورنيش أبوظبي غداً سباق غنتوت للبوانيش الشراعية «الجولة الأخيرة» لهذه الفئة، التي سوف تحدد بطل الموسم. وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ويقام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في كافة السباقات والأحداث التي ينظمها.

ويشارك في المنافسات 50 محملاً، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل الأسبوع الماضي، وتم إغلاقه ظهر الأربعاء الماضي. ويتنافس على لقب بطل الموسم كل من «عاصفة الحزم» لعبد الله مروان المرزوقي، الذي يمتلك في رصيده 85 نقطة.

ويأتي ثانياً في الترتيب العام «النهام» لأحمد مانع الشامسي برصيد 81 نقطة، وينافسهما ثالثاً «حشيم» للشيخ زيد بن حمدان بن زايد آل نهيان الذي يمتلك في رصيده 78 نقطة، وبعدهم يحل «الميسم» لثاني محمد ثاني الرميثي برصيد 75 نقطة، ويحل خامساً في ترتيب الخمسة المتنافسين على اللقب «الرقم 1» برصيد 74 نقطة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تنظيم النادي لسباقين لفئة البوانيش، وشهدا إقبالاً كبيراً ومنافسة شرسة بين أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الترتيب العام للموسم.

ووجه ماجد المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، التحية للشباب الذين شاركوا في سباقات الفترة الماضية على الالتزام التام بكافة المعايير والإجراءات المنظمة، لاسيما الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا، وهو ما ساهم في تعزيز صحة المجتمع في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية ودرة الأحداث الكبرى.

وأعرب المهيري عن ثقته التامة في خروج سباق غنتوت بالشكل الذي يليق بختام موسم فئة البوانيش، لاسيما وأن الشباب الصغير يسعى دوماً لإثبات نفسه وقدرته على تصدر المشهد في المستقبل.