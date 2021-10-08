نخبة خيول جودلفين تخوض التحدي في نيوماركت

محمد حسن (دبي)

يخوض نجم جودلفين «نيتيف تريل» مساء غدٍ، تحدي دارلي ديوهيرست ستيكس للفئة الأولى، السباق الرئيس في اليوم الثاني لمهرجان دبي لأبطال المستقبل، الذي انطلق أمس الأول بمضمار نيوماركت العريق بإنجلترا.

ويسعى المهر غير المهزوم لتأكيد موقعه كأفضل خيول السنتين في أوروبا، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مشاركاته الثلاث التي خاضها حتى الآن في مسافة 7 فيرلونج، وبرز من بين المنافسين لتحقيق فوز بفارق 3.5 أطوال في فينسانت أوبراين ناشونال ستيكس للفئة الأولى في سبتمبر الماضي.

وأظهر «نيتيف تريل» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة ليام بيوك، سرعة ختامية رائعة مرة أخرى في آخر مراحل المنافسة بسباق سوبرلاتيف ستيكس للفئة الثانية، في جولاي فيستيفال بنيوماركت.

و يتطلع ثلاثة من أمهار جودلفين في عمر السنتين لتحقيق أول فوز بسباقات الفئات، وبينهم «كوريباس» الذي يخوض مشاركته الثانية على التوالي في نيوماركت، بجانب «حفيت» الذي استهل سيرته أيضاً بالفوز في جولاي كورس.

أما ثالث أمهار الفريق الأزرق فهو «جولدسبير»، الذي يشارك في نفس السباق عقب عرض رائع في ظهوره الأول على مسافة الميل في سانداون في منتصف سبتمبر الماضي، حينما حقق فوزاً بفارق 6.5 أطوال.

ويشهد الحفل مشاركة اثنين من خيول جودلفين في سباق للفئة الثالثة مخصص للخيول الأكبر سناً، في الحفل دارلي ستيكس لمسافة 9 فيرلونج، ومن بينهما «بارني روي» الذي يخوض مشاركته الأولى بإشراف شارلي أبلبي منذ تحقيقه الفوز الرابع بالفئة الأولى بسباق جروسه برايس فون بادن العام الماضي.

أما الجواد الثاني «بدوينس ستوري» بإشراف سعيد بن سرور، فيعود بصورة سريعة للسباقات من جديد، بعد أن حقق الفوز بسباق كامبريج شاير هانديكاب على ذات المضمار والمسافة، قبل نحو أسبوعين.