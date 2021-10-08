زوارق أبوظبي تطارد الزمن الأفضل في مونديال فورمولا2

ريبادورو (البرتغال)

يستأنف فريق أبوظبي للزوارق السريعة المغامرة الأوروبية، عبر استعداده للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تقام في مدينة ريبادورو البرتغالية غداً السبت، مع سباق وتفاصيل الزمن الأفضل والزورق الأسرع، وفي حضور إماراتي قوي عبر 3 زوارق ممثلة في زورقي أبوظبي وزورق الشارقة.

ويستمر مشوار الفريق للظفر بلقب البطولة لموسم 2021 وسط آمال قوية، لا سيما وأنه بطل هذه المسابقة في موسمي 2017 و2019 عبر البطل راشد القمزي، والذي يدخل هذه الجولة على زورقه أبوظبي 35 إلى جانب منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36.

وكانت الجولة الماضية والافتتاحية للمنافسة قد شهدت أحداثاً درامية بحلول زورق أبوظبي 35 خامساً، وتعرض أبوظبي 36 للانقلاب خلال السباق الرئيسي، وهو ما يدفع الفريق إلى محاولة التعويض وبقوة من خلال هذه الجولة والظهور بصورة إيجابية أكثر عن الجولة الماضية، التي أقيمت في ليتوانيا.

وتحمل ريبادورو ذكريات مميزة للفريق الإماراتي، حيث سبق لراشد القمزي أن حقق لقب السباق مرتين هنا، بالإضافة إلى تتويجه بطلاً للعالم مرتين رسمياً عبر جولة ريبادورو، كما يتسلح القمزي والمنصوري في هذه الجولة برصيد فني عال من التدريب والإعداد من أجل السباق والتجهيز للمشاركة لتكون هذه الجولة عودة قوية لحصد النقاط والتقدم للأمام من خلال الترتيب العام للمسابقة، وقبل الانتقال للجولة الثالثة بعد أسبوع من الآن في مدينة فيلا فيلها البرتغالية أيضاً.

وكانت تفاصيل الجولة قد بدأت أمس بالتسجيل الرسمي للفرق، بالإضافة إلى الفحص الفني للزوارق وفحص المحركات واجتياز الاختبارات الفنية المختلفة، وتنتقل إثارة السباق لسباق السرعة وتفاصيل أفضل زمن للزوارق المشاركة، اليوم، ومن ثم تختتم المنافسة يوم الأحد مع السباق الرئيسي للجولة.

وتعد منافسات الزمن الأسرع والأفضل هي المفتاح السحري للمتسابقين، للوصول للصدارة من خلال انطلاقة السباق الرئيسي لاحقاً ولذلك فإن السعي نحو تحقيق أفضل زمن ضمن مسار سباق اليوم، سيكون هدفاً لكافة المشاركين والهدف الرئيس لضمان انطلاقة متقدمة في السباق الرئيس لاحقاً.

وتنقسم تصفيات السرعة اليوم إلى ثلاث مراحل، تبدأ الأولى مع دخول الزوارق في المرحلة الأولى، ثم يتأهل للتصفية التالية 15 زورقاً قبل أن يتأهل للتصفية الأخيرة والختامية 6 زوارق، تتنافس في ما بينها لتحقيق أفضل زمن عبر انطلاق كل زورق لدورتين من أجل الوصول للزمن الأفضل.

وكانت الجولة الماضية والتي أقيمت في ليتوانيا قد شهدت فوز الليتواني إدجراس ريابكو بتحقيق زمن وقدره 40,888 ثانية، وقد يكون هو من أبرز المنافسين للزوارق الإماراتية في المنافسة اليوم، بالإضافة إلى البرتغالي صاحب الأرض دوارتي بينيفتي وأيضا النرويجي توبايس مونتيكايس.

من جهته كشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن الاستعداد التام لزوارق فريق أبوظبي من أجل المواجهة والتحدي في الجولة الحالية، مؤكداً أن رصيد الفريق في التجهيز والإعداد سيكشف عن قوته في هذه الجولة، وقال: نبحث عن المنصة رقم 9 و10 وعن المزيد من الكؤوس التي بدأنا حصدها من خلال مشاركاتنا في المسابقات البحرية هذا الصيف.

وقال: حققنا في تحدي أوجستو الكلاسيكي المركزين الأول والثاني مرتين في أول وثاني سباق، وأحرزنا المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، واستمر التفوق الإماراتي بإحراز لقب الحركات الاستعراضية والمركز الثالث في فئة واقف سيدات ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية، وبالتالي نحن الآن نسعى لتحقيق تاسع وعاشر كأس ضمن المشاركات الدولية المختلفة لنا في هذا الصيف.

وعن مسيرة القمزي والمنصوري وحظوظهما في هذه الجولة قال الرميثي: سبق وأن شارك الاثنان معاً في جولة ريبادورو مع الأفضلية لراشد القمزي الذي حقق اللقب هنا مرتين وصعد منصة التتويج كبطل للسباق، سيكون هناك استراتيجية للزورقين للتعاون عبر كافة مراحل السباق، لتحقيق الطموح الأكبر وهو الفوز وصعود منصة التتويج، والاستمرار بقوة في المنافسة على لقب العالم لهذا الموسم في هذه الفئة.