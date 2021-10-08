هاميلتون.. جائزة وعقوبة!

برلين (د ب أ)

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أفضل زمن اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى التركي، المقرر بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، لكنه سيواجه عقوبة خلال السباق.

وسيعاقب هاميلتون بالتراجع عدة مراكز لدى الانطلاق في السباق، بعد أن قرر فريق مرسيدس استخدام مكون جديد في المحرك في السباق التركي، متجاوزا بذلك عدد المرات المسموح به لتغيير المحرك.

وسيستخدم هاميلتون محركاً مختلفاً في سيارته للمرة الرابعة هذا الموسم، حسب ما أعلنه فريق مرسيدس خلال الجولة الأولى من التجارب الحرة اليوم.

وحقق هاميلتون أفضل زمن للفة على مضمار إسطنبول البالغ طوله 8338 متراً مسجلاً دقيقة واحدة و178. 24 ثانية. ويسمح للسائقين بإجراء تغييرات في المحرك ثلاث مرات خلال الموسم الواحد، وفي حالة تجاوز هذا العدد تفرض العقوبات.

لكن هاميلتون لن ينطلق من المؤخرة في السباق مثلما كان الحال بالنسبة لماكس فيرستابن سائق ريد بول في سباق روسيا قبل أسبوعين، حيث أن التغيير ليس للمحرك بأكمله وإنما لأحد مكوناته، وسيعاقب هاميلتون بذلك بالتراجع عشرة مراكز فقط.

ومع ذلك، قد تفسح عقوبة هاميلتون الطريق أمام صعود غريمه فيرستابن إلى صدارة الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، حيث يتأخر فيرستابن حالياً بفارق نقطتين فقط خلف هاميلتون في الصدارة، وذلك قبل سبعة سباقات متبقية في الموسم.

وحقق فيرستابن ثاني أفضل زمن في التجربة الحرة اليوم بفارق 425. 0 ثانية خلف هاميلتون وتلاه تشارلز لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بفارق 051ر0 ثانية أخرى.

واحتل كارلوس ساينث سائق فيراري المركز الخامس خلف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس. وكشف ساينث أنه سيستخدم محركاً جديداً في سيارته، وهو ما يعني أنه سينطلق من المركز الأخير في السباق، حيث تجاوز العدد المسموح به.

وتقام التجربة الحرة الثانية اليوم، بينما تقام التجربة الثالثة غداً السبت قبل التجارب الرسمية التأهيلية، التي تحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق يوم الأحد.