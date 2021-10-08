كليسترز «انتكاسة جديدة»



إنديان ويلز (رويترز)

تعرضت عودة المصنفة الأولى على العالم سابقاً كيم كليسترز إلى التنس لانتكاسة أخرى، عندما خسرت 6-1 و2-6 و6-2 أمام كاترينا سينياكوفا في الدور الأول ببطولة إنديان ويلز.

وتأخرت اللاعبة البلجيكية «38 عاماً» 3-صفر في المجموعة الأولى، وبدا أن المباراة ستنتهي سريعاً، بعدما واجهت كليسترز صعوبات في إرسالها، ولكن كليسترز الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «قلبت الطاولة» في المجموعة الثانية، وأمطرت منافستها بالتسديدات الناجحة لتسعد الجماهير في صحراء جنوب كاليفورنيا.

وانقلبت الأمور مرة أخرى لمصلحة اللاعبة التشيكية في الشوط الخامس من المجموعة الحاسمة، عندما أهدرت كليسترز تسديدة أمامية سهلة في نقطة الفوز بالشوط، وخسرت كليسترز الآن مبارياتها الخمس منذ أعلنت عودتها بعد اعتزالها الأخير في 2012.

وتلتقي سينياكوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقا في الزوجي والحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو بجانب باربورا كريتشيكوفا، مع المصنفة العاشرة أنجليك كيربر التي جنبتها القرعة خوض الدور الأول.