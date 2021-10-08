«رباعية صفراء» في «الشباك البرتقالية»

رضا سليم (دبي)



خسر عجمان أمام اتحاد كلباء بـ «رباعية» في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين، باستاد راشد بن سعيد، وهي التجربة الوحيدة للفريق «البرتقالي»، قبل مواجهة الشارقة، في كأس المحترفين يوم 15 أكتوبر الجاري.

وحرص الصربي جوران على الدفع بجميع «البدلاء»، للاطمئنان وتجهيزهم جيداً للمباريات المقبلة، فيما دفع «النمور» بـ «القوة الضاربة»، بحثاً عن الاتزان المفقود للفريق «الأصفر» من بداية الموسم، كما ظهر حبيب الفردان بمستوى جيد وأحرز الهدف الثاني.

وأكد محمد حسين كزوة مدير فريق عجمان، أن المباراة جاءت مفيدة للفريقين اللذين حققا الهدف منها، وحسب فكر كل مدرب، وطريقة تعامله مع المباراة.

وأضاف أن جوران لا ينظر إلى النتائج في المباريات الودية، بقدر الاستفادة منها في تجهيز اللاعبين، والحفاظ على لياقتهم البدنية والفنية.

وأشار إلى أنها الودية الوحيدة في التوقف، وقال «نخوض مباراة الشارقة في الكأس، ثم التجهيز لعودة الدوري من جديد، موضحاً أن هناك حالة من الارتياح النفسي على نتائج الدوري حتى الآن، ونأمل أن نواصل المسيرة حتى النهاية.