«الأخضر».. الخطوات الثابتة إلى النهائيات



الرياض (أ ف ب)

خطى منتخب السعودية خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائيات «مونديال 2022» بتحقيقه فوزه الثالث في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الحدث العالمي، إثر تغلبه على اليابان 1-صفر.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وجّه «الأخضر» ضربة معنوية لنظيره الياباني بفوزه عليه بهدف سجله البديل فراس البريكان «71»، ملحقاً بمنافسه خسارته الثانية في هذا الدور بعد أولى مفاجئة على أرضه أمام عمان بالنتيجة ذاتها.

ورفع المنتخب السعودي رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أستراليا في حين تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط أسوة بعُمان.

وجاءت بداية الشوط الأول سريعة من الطرفين وكاد الضيوف يفتتحون النتيجة في وقت مبكر لولا يقظة الحارس محمد العويس الذي تصدى لكرة غوكا شيباساكي القوية.

ورد «الأخضر» برأسية من المدافع عبدالله مادو الذي ارتقى لكرة عرضية ولعبها قوية لكن الحارس جوندا شويتسي تصدى لها وعادت ليبعدها الدفاع عن منطقة الخطر، وواصل العويس تألقه عندما تصدى لكرة رأسية لمهاجم ليفربول الإنجليزي تاكومي مينامينو قبل أن تعود ويبعدها عبدالإله المالكي عن منطقة الخطر.

ولاحت فرصة للمنتخب السعودي لكن رأسية عبدالإله العمري مرت بجانب القائم، وضاعت فرصة محققة لليابان عندما تلقى يويا أوساكو كرة عرضية لعبها قوية فوق العارضة، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول سدد صالح الشهري كرة قوية، لكنها ذهبت بعيداً عن المرمى.

ومع انطلاقة الشوط الثاني تهيأت فرصة لـ «الأخضر»، عندما انطلق الشهري بكرة من العمق، ووصلت لعبدالرحمن غريب الذي صوبها قوية لكن الحارس الياباني تصدى لها بقدمه وأنهى خطورتها.

وصوب سلمان الفرج كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، لكنها اعتلت العارضة بقليل، ومن هفوة دفاعية خطف «البديل» فراس البريكان هدف التقدم، عندما انفرد بالمرمى الياباني، ولعب الكرة بين قدمي الحارس في الدقيقة 71.

وبعد الهدف تراجع «الأخضر» لتأمين تقدمه والاعتماد على الهجمات المرتدة، فيما بحثت اليابان عن التعادل، وسدد هيروكي ساكاي كرة قوية لكنها اعتلت العارضة بقليل، قبل أن يتصدى العويس لكرة خطرة ويمسكها على دفعتين.

وقال مدرب السعودية ايرفيه رينارد «تتبقى أمامنا 7 مباريات كاملة، لذا يجب ألا تتسبب النقاط الـ9 في تراجع الدوافع، نملك لاعبين مميزين في المنتخب في كل المراكز».

وعن تأثير غياب نجم الأخضر سالم الدوسري، أوضح «غيابه مؤثر، فهو لاعب مهم جداً، لقد افتقدنا سالم، لكن هذه هي كرة القدم، والغيابات واردة».

وعن تألق محمد العويس، قال «تصدى لفرصة محققة للمنتخب الياباني قبل تسجيلنا هدف الفوز، لقد قدم مباراة كبيرة، وأبارك للاعبين والجمهور هذا الفوز المهم في مشوار «الأخضر» للوصول إلى كأس العالم 2022».