البرازيل.. «النقطة 27» بـ «قلب الطاولة»



مونتيفيديو (أ ف ب)

قلب المنتخب البرازيلي الطاولة على مضيفته فنزويلا، وحوّل تأخره بهدف إلى فوز 3-1، ليحقق «العلامة الكاملة» بانتصاره التاسع على التوالي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة كراكاس، وبغياب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار بسبب الإيقاف، تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عن طريق إريك راميريس «11»، قبل أن يعادل مدافع سان جيرمان ماركينيوس النتيجة «71»، ويتقدم لاعب فلامينجو البرازيلي جابريال باربوسا «85 من ركلة جزاء»، ليختتم لاعب أياكس الهولندي أنتوني ثلاثية «السيليساو« في الدقيقة 95».

وشهدت المباراة تألق نجم ليدز يونايتيد رافينيا بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني، وصنع هدفين في المباراة.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 27 نقطة من تسع مباريات في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الأرجنتيني الذي تعادل مع الباراجواي سلباً.

في المقابل تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 4 نقاط في قعر الترتيب، وهذه هي الخسارة الثامنة له.

وبعد مواجهة فنزويلا، تحل البرازيل ضيفة على كولومبيا في العاشر من الشهر الحالي في بارانكيا، قبل أن تستضيف الأوروجواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

من جهتها، تعادلت الأرجنتين من دون أهداف على أرض الباراجواي، وحافظت على سجلها خالياً من الهزائم للمباراة الثالثة والعشرين توالياً.

وبهذا التعادل، حافظ رفاق ليونيل ميسي على مركزهم الثاني مع 19 نقطة، فيما بقيت الباراجواي سادسة مع 12 نقطة.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائياً إلى مونديال 2022، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مباراة فاصلة.

وبالنتيجة نفسها، انتهت مواجهة الأوروجواي وكولومبيا بالتعادل السلبي، رغم عودة خط الهجوم الأوروجواياني المكوّن من لويس سواريس من أتلتيكو مدريد الإسباني وإدينسون كافاني من مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مقابل غياب نجمي كولومبيا صانع الألعاب خاميس رودريجيز المنتقل حديثاً إلى الريان القطري من إيفرتون الإنجليزي، وخوان كوادرادو جناح يوفنتوس، وتحتل الأوروجواي المركز الرابع مع 16 نقطة، وخلقها كولومبيا مع 14.

وفي مباراة أخرى، فازت الإكوادور على بوليفيا بثلاثية وبقيت في المركز الثالث مع 16 نقطة، وبوليفيا تاسعة مع 6 نقاط، كما تواصلت معاناة تشيلي، بخسارتها أمام البيرو 2-صفر.