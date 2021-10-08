النصر أول نادٍ يشهر «الجودو» في دبي



أبوظبي (الاتحاد)



وقعت شركة نادي النصر للألعاب الرياضية واتحاد المصارعة والجودو، مذكرة تفاهم لإشهار رياضة الجودو في أروقة نادي النصر، ليكون بذلك الأول في دبي الذي يقوم بإشهار الجودو، ضمن الألعاب الفردية في النادي العريق، وتم الاتفاق على التفاصيل الخاصة ببداية النشاط، بعد الاطمئنان على ترتيبات البنية التحتية الشاملة التي أعدتها شركة نادي النصر لانطلاقة اللعبة، وشهد ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية.

وجاء التوقيع في حضور محمد جاسم أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو، ومن النصر أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الألعاب الرياضية، ومنصور الفلاسي عضو مجلس إدارة الشركة، كما حضر من اتحاد الجودو أيضاً أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة حكام الجودو، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد، والمدرب عماد عبد الجبار.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إن انضمام النصر إلى أسرة اتحاد الجودو، يعد مكسباً كبيراً، وإضافة حقيقية للعبة التي تستعد لمرحلة أكثر طموحاً خلال الفترة المقبلة حسب استراتيجية مجلس إدارة الاتحاد.

وثمن الدرعي جهود مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم التي أسهمت في دعم رياضة الإمارات في مختلف المجالات، متمنياً أن تشهد اللعبة خلال الفترة القادمة طفرة هائلة، اعتماداً على قطاع الناشئين الذي يركز عليه الاتحاد بدرجة كبيرة، حفاظاً على استمرار تواصل الأجيال في الجودو، ولرفد المنتخبات الوطنية بالمواهب.